Alexander Isak provoacă haos la Newcastle: clubul răspunde tranșant după declarațiile pentru Liverpool

Newcastle United a reacționat ferm după ce starul suedez Alexander Isak a făcut un apel public pe rețelele de socializare, intensificând presiunea pentru a părăsi clubul în această vară și a se alătura lui Liverpool.

Alexander Isak provoacă haos la Newcastle

Atacantul de 25 de ani a evitat să participe la turneul de pregătire al echipei și s-a antrenat separat de colegii săi, în timp ce Liverpool a văzut respinsă o ofertă de peste 100 de milioane de lire sterline pentru transferul său. Marți, Alexander Isak a intensificat presiunea asupra conducerii, acuzând „promisiuni încălcate” din partea oficialilor de la St James’ Park.

Într-un comunicat oficial, Newcastle și-a exprimat dezamăgirea față de declarațiile atacantului și a subliniat că nu este obligat să-l vândă dacă cerințele clubului nu sunt îndeplinite de Liverpool sau de orice alt club interesat:

„Suntem dezamăgiți să fi fost alertați în legătură cu postarea pe rețelele sociale a lui Alexander Isak. Rămâne clar că Alex este sub contract și că niciun oficial al clubului nu a făcut vreodată vreun angajament privind plecarea sa de la Newcastle United în această vară.

Ne dorim să păstrăm cei mai buni jucători, dar înțelegem că aceștia au dorințele lor și le ascultăm opiniile. Așa cum i s-a explicat lui Alex și reprezentanților săi, trebuie să avem întotdeauna în vedere interesele clubului, echipei și suporterilor noștri în toate deciziile, iar condițiile pentru o eventuală vânzare în această vară nu s-au materializat.

Nu previzionăm ca aceste condiții să fie îndeplinite. Newcastle este un club cu tradiții mândre și ne străduim să păstrăm sentimentul de familie. Alex rămâne parte din familia noastră și va fi binevenit înapoi când va fi pregătit să se alăture colegilor săi.”

Rămâne de văzut dacă tensiunile dintre Isak și Newcastle vor fi soluționate înainte ca fereastra de transferuri să se închidă, sau dacă mutarea la Liverpool va deveni realitate.

