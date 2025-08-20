Salah a intrat în istorie! Egipteanul, primul jucător cu trei trofee de „Player of the Year” în Premier League

Starul lui Liverpool a fost recompensat pentru sezonul 2024-2025, după cifre impresionante și titlul de campion al Angliei.

Mohamed Salah (33 de ani) a fost desemnat jucătorul anului în Premier League pentru sezonul 2024-2025, premiu acordat de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști din Anglia (PFA). Atacantul lui Liverpool a intrat astfel în istorie, devenind primul fotbalist care câștigă această distincție în trei sezoane diferite.

Sezonul trecut a fost unul remarcabil pentru egiptean: 34 de goluri și 23 de pase decisive în 52 de meciuri în toate competițiile. În campionat, Salah a contribuit cu 29 de reușite și 18 assist-uri, cifre care au contat decisiv în obținerea titlului de campioană de către Liverpool.

Trei trofee individuale, la distanță de șapte ani

Salah câștigase pentru prima dată trofeul în 2017-2018, când a stabilit recordul de 32 de goluri într-un sezon de Premier League, completate de 11 assist-uri. Al doilea premiu a venit în 2021-2022, după ce a încheiat cu 23 de goluri și 13 assist-uri, dar fără a reuși să câștige campionatul, pierdut atunci la un singur punct.

Acum, la a treia distincție, succesul are o încărcătură aparte: Liverpool a redevenit campioană a Angliei, iar Salah a fost liderul ofensivei. „Acest premiu foarte special se simte diferit când am și un trofeu important alături de el. Să fim campioni este ceea ce contează și vom lupta să facem același lucru și sezonul acesta. Sunt incredibil de recunoscător jucătorilor care au votat pentru mine”, a transmis egipteanul printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Recunoaștere totală în Premier League

De-a lungul carierei sale în Anglia, Salah a fost nu doar golgheter, ci și o prezență constantă în echipa ideală a sezonului. Și în ediția recent încheiată, egipteanul a fost inclus în „Best XI” alături de coechipierii Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister și Ryan Gravenberch.

Performanța lui Mohamed Salah îl confirmă drept unul dintre cei mai influenți jucători din istoria modernă a Premier League, un fotbalist care continuă să scrie istorie pe Anfield și în campionatul Angliei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!