Alertă în lotul României! Răzvan Marin s-a accidentat, iar Adrian Șut a fost chemat de urgență înainte de meciul cu Austria

Mircea Lucescu a decis convocarea de ultim moment a mijlocașului de la FCSB, după ce Răzvan Marin s-a accidentat la antrenamentele naționalei.

Naționala României primește o lovitură importantă cu doar două zile înaintea meciului crucial împotriva Austriei, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Mijlocașul Răzvan Marin s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei, iar selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să caute rapid o soluție.

Potrivit informațiilor confirmate de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, Adrian Șut a fost convocat de urgență la echipa națională. Mijlocașul de 26 de ani nu fusese inclus în lotul inițial, dar va face parte din efectivul tricolorilor pentru confruntarea de duminică seara, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi. Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.

Săracul Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut.

Logica îmi dictează că un mijlocaş are probleme, nu ştiu sigur. Eu am avut o discuţie cu Gigi Becali. Era foarte bucuros pentru Şut, nu pentru noi. Că noi avem treabă şi când ne pleacă jucătorii suntem cu emoţii.”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik.ro.

Probleme mari pentru Mircea Lucescu înainte de meciul decisiv cu Austria

Răzvan Marin, care urma să fie titular duminică, s-a accidentat în timpul pregătirii și riscă să rateze confruntarea cu Austria, una dintre cele mai importante din actuala campanie de calificare. România are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele reale la locul 2 în Grupa H, poziție care ar putea asigura un baraj favorabil pentru Cupa Mondială din 2026.

Convocarea lui Adrian Șut este văzută ca o soluție logică, având în vedere forma bună a acestuia la FCSB. Mijlocașul campioanei României a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei în acest sezon, contribuind decisiv în ambele faze de joc și demonstrând o evoluție vizibilă sub comanda lui Elias Charalambous.

Șut s-a antrenat în ultimele zile la baza FCSB și era pregătit pentru meciul de campionat, dar convocarea de ultim moment l-a surprins plăcut. Potrivit presei sportive, jucătorul ar fi plecat vineri după-amiază spre cantonamentul naționalei, urmând să participe la antrenamentul oficial de sâmbătă.

Accidentarea lui Răzvan Marin complică planurile lui Mircea Lucescu, care va trebui să regândească linia de mijloc pentru partida cu Austria. În lipsa mijlocașului de la Empoli, variantele posibile includ folosirea lui Adrian Șut, Marius Marin sau chiar Olaru într-un rol mai retras.

România se află în prezent pe locul 3 în grupă, cu 7 puncte, la egalitate cu Bosnia, în timp ce Austria conduce detașat clasamentul cu 15 puncte. Meciul de duminică va fi transmis în direct de Prima TV, de la ora 21:45.

