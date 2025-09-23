De către

Cetățenii Republicii Moldova din diaspora, inclusiv cei aflați în România, sunt așteptați la urne pe 28 septembrie 2025 pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare.

Votul pentru alegerile parlamentare în Republica Moldova poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în afara țării, indiferent de statutul de rezidență.

Alegătorii trebuie să prezinte unul dintre documentele valabile: carte de identitate, buletin de identitate provizoriu sau pașaport – acesta putând fi folosit chiar și dacă este expirat.

Secțiile de votare vor funcționa între orele 07:00 și 21:00, ora locală. Pentru informații actualizate privind procedurile, cetățenii sunt încurajați să consulte paginile oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Lista secțiilor de votare din România

În România vor fi deschise 23 de secții de votare:

București : Aleea Alexandru 40*, Strada Ermil Pangrati 12*, Strada Stavropoleos 6, Strada Eugeniu Carada 1, Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3

: Aleea Alexandru 40*, Strada Ermil Pangrati 12*, Strada Stavropoleos 6, Strada Eugeniu Carada 1, Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3 Iași : Strada Vasile Conta 30, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64

: Strada Vasile Conta 30, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64 Bacău : Calea Mărășești 157

: Calea Mărășești 157 Baia Mare : Bulevardul Unirii 16

: Bulevardul Unirii 16 Brașov : Strada Memorandului 39, Bulevardul Eroilor 7

: Strada Memorandului 39, Bulevardul Eroilor 7 Cluj-Napoca : Piața Lucian Blaga 1-3 (două secții)

: Piața Lucian Blaga 1-3 (două secții) Constanța : Bulevardul Mamaia 124

: Bulevardul Mamaia 124 Craiova : Strada Alexandru Ioan Cuza 13

: Strada Alexandru Ioan Cuza 13 Galați : Strada Domnească 47

: Strada Domnească 47 Oradea : Calea Armatei Române 1F

: Calea Armatei Române 1F Sibiu : Strada Zaharia Boiu 1

: Strada Zaharia Boiu 1 Suceava : Strada Universității 13

: Strada Universității 13 Timișoara : Strada Cluj 12, Aleea Studenților 2

: Strada Cluj 12, Aleea Studenților 2 Târgu Mureș: Strada Köteles Sámuel 6

(*) Localitățile marcate indică prezența unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular/onorific al Republicii Moldova.

