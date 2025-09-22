Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat luni dimineață peste 250 de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează organizarea de dezordini și acțiuni de destabilizare, coordonate din Federația Rusă, relatează newsmaker.md.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localități din Republica Moldova, dar și unele penitenciare.

Acțiunile sunt realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de trupele „Fulger” și de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate.

„Acţiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Percheziţiile au loc atât la figuranţii antrenaţi, cât şi în unele penitenciare”, a transmis IGP, precizând că va reveni cu detalii după finalizarea operațiunii.

Dodon acuză guvernarea de presiuni politice

În timp ce forțele de ordine desfășurau descinderile, Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor (PSRM), a lansat acuzații grave la adresa guvernării.

„Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie”, a scris Dodon pe Facebook.

El a afirmat că perchezițiile vizează colegii săi din nordul țării, inclusiv „conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani”.

„Agonia dictaturii galbene”

Dodon a mers mai departe, acuzând partidul de guvernământ că încearcă să reducă la tăcere opoziția:

„În aceste clipe au loc percheziţii la colegii noştri din nord: conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. (…) Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic. Noi nu vom ceda. Stimaţi cetăţeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a transmis fostul președinte.

Deocamdată, Dodon nu a precizat dacă descinderile vizează exclusiv membri ai PSRM sau și ai Blocului Electoral „Patriotic”, din care formațiunea sa face parte.

