Primăria Capitalei a anunțat duminică faptul că 324 de persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate și consiliate, iar 82 dintre acestea sunt cazate în 6 unități hoteliere partenere.

„În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Capitalei au acţionat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei. Până în acest moment, 324 persoane au fost evaluate şi consiliate. 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere. Dintre acestea, 8 sunt minori şi 21 sunt vârstnici. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei care au nevoie”, a transmis instituția.

1.500 de lei pentru fiecare persoană rămasă fără locuință

Municipalitatea a precizat că săptămâna viitoare va începe acordarea ajutorului financiar în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare persoană a cărei locuință a devenit inutilizabilă în urma deflagrației.

În prima etapă, Primăria Capitalei a alocat 2,9 milioane de lei din fondul de urgență pentru:

cazare temporară și plata chiriilor;

hrană, produse de igienă și bunuri de strictă necesitate;

consiliere psihologică pentru copii și familii;

sprijin pentru reconstrucția locuințelor.

Locatarii evacuați beneficiază în prezent de cazare temporară pentru maximum 7 zile, urmând ca ulterior să fie relocați în locuințe ale primăriei sau să primească sprijin financiar pentru închirierea altor spații.

Asistență socială și sprijin psihologic

Echipele de intervenție au oferit 233 de sesiuni de consiliere psihologică și au ajutat 20 de familii în obținerea documentelor pierdute în urma exploziei. De asemenea, au fost gestionate 342 de apeluri la linia de urgență, majoritatea pentru solicitări de informații.

Persoanele afectate pot solicita în continuare ajutor la numerele 021.9524 și 021.314.23.15.

„Echipele Primăriei sunt în continuare în teren, asigură cazarea şi distribuţia de ajutoare şi ţin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acţiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic şi social integrat. Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice”, a transmis instituția.

Implicare și din partea ONG-urilor

Mai multe organizații nonguvernamentale s-au mobilizat pentru a oferi ajutor material, emoțional și educațional familiilor afectate.

World Vision România gestionează contul de donații publice RO24CITI0000000825024433, cu mențiunea „Fond de urgență – Rahova”.

„Fondurile colectate sunt destinate reconstrucţiei şi reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal”, a precizat Primăria.

De asemenea, Crucea Roșie, Salvați Copiii, Asociația Carusel, Habitat for Humanity și alte organizații contribuie cu voluntari, donații și asistență pe teren.

