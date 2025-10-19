Până la finalizarea anchetei, accesul în bloc este restricționat

Familiile care au rămas fără locuință, în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, vor beneficia de sprijin financiar și de posibilitatea relocării în spații puse la dispoziție de autorități sau de organizații non-guvernamentale, a anunțat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

Edilul a explicat că municipalitatea a stabilit trei variante de relocare pentru locatarii evacuați: închirierea unei locuințe de pe piața liberă, cazarea în apartamente oferite de ONG-uri sau mutarea în locuințe din fondul imobiliar al Primăriei Capitalei ori al primăriilor de sector.

„În acest moment, peste o sută de persoane sunt cazate temporar în hoteluri. Următoarea etapă presupune relocarea lor pe termen mai lung. Până vinerea viitoare vom identifica apartamentele în care aceste familii se pot muta în siguranță și confortabil”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Pentru a sprijini financiar familiile afectate, Primăria Capitalei va acorda un ajutor de urgență în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare persoană evacuată. „Unii locatari au plecat din case fără bani sau bunuri de bază. Acest sprijin le va permite să își refacă rapid lucrurile esențiale”, a precizat primarul.

Sumele necesare pentru plata chiriilor vor proveni din fondul de rezervă al Primăriei Municipiului București, iar sprijinul financiar va fi acordat până la finalizarea lucrărilor de consolidare sau reconstruire a imobilului.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a adăugat că, sub supravegherea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locatarii vor putea, în măsura în care siguranța o va permite, să-și recupereze documentele și bunurile personale din apartamentele afectate. „Până la finalizarea anchetei, accesul în bloc este restricționat. ISU va însoți fiecare locatar atunci când va fi posibil, pentru recuperarea lucrurilor de strictă necesitate”, a explicat prefectul.

