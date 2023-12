Administratorul firmei care efectua săpături lângă internatul care s-a prăbușit în Odorhei rămâne sub control judiciar

Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul firmei care realiza lucrări lângă internatul Liceului “Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, rămâne sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, a decis definitiv Tribunalul Mureş.



Pe 20 decembrie, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş au solicitat în instanţă arestarea preventivă a administratorului, însă Judecătoria Târgu Mureş a respins atunci propunerea, Laszlo Szilveszter Sandor fiind plasat sub control judiciar.



Ulterior, procurorii au contestat decizia judecătoriei, însă Tribunalul Mureş a respins miercuri această contestaţie.



Pe parcursul controlului judiciar, Laszlo Szilveszter Sandor are mai multe interdicţii, inclusiv aceea de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţelor Mureş şi Harghita.





Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!