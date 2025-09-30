Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că Administrația Prezidențială va returna voluntar 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru 2025, în cadrul rectificării bugetare.

Suma reprezintă aproximativ 17% din creditele bugetare ale instituției.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a explicat că decizia vine ca urmare a unei analize riguroase a cheltuielilor și are rolul de a contribui la efortul de austeritate:

„La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei. Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ.”

Angajament pentru eficiență

Președintele a subliniat că măsura face parte dintr-o viziune mai amplă privind eficientizarea instituțiilor statului: „Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni.”

