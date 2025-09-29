Pe lângă sancțiunea privativă de libertate, cămătarii nu vor mai putea recupera banii acordați ilegal, iar legea oferă autorităților instrumente clare pentru a proteja victimele

Președintele Nicușor Dan a semnat legea care întărește pedeapsa pentru infracțiunea de cămătărie, prevăzând închisoarea între 6 luni și 5 ani, precum și confiscarea atât a dobânzii, cât și a sumei de bani împrumutate, scrie News.ro.

Modificarea legislativă aduce o clarificare importantă articolului 351 din Legea nr. 286/2009 stipulând că, în cazurile de camătă, trebuie confiscate și fondurile inițiale împrumutate, nu doar dobânda percepută. În practică, această ajustare vine să corecteze interpretările recente ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, care permiteau cămătarilor să recupereze suma principală, chiar după condamnare, limitând efectul descurajator al pedepsei.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiator al legii, a subliniat că modificarea era necesară pentru a înlătura „portițele” care favorizau infractorii: „Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Cămătarii nu sunt bancheri, ci infractori prin definiție, încă de la primul împrumut. Este absurd că doar dobânda putea fi confiscată, nu și sumele împrumutate.”

Stelian Ion, tot din partea USR, a adăugat că legea reprezintă o măsură esențială pentru protejarea persoanelor vulnerabile: „Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică. România are nevoie de legi ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii.”

Potrivit USR, situația creată de decizia Înaltei Curți a fost considerată absurdă, deoarece cămătarul putea să iasă „în câștig” chiar după ce se stabilea vinovăția sa. Noua lege corectează această anomalie, eliminând posibilitatea ca sumele principale împrumutate să rămână în posesia infractorului și consolidând caracterul descurajator al pedepsei.

Astfel, pe lângă sancțiunea privativă de libertate, cămătarii nu vor mai putea recupera banii acordați ilegal, iar legea oferă autorităților instrumente clare pentru a proteja victimele și a preveni exploatarea financiară a persoanelor aflate în dificultate.

