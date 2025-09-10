Acțiunile Inditex, proprietarul Zara, se apreciază puternic pe fondul revigorării creșterii vânzărilor

Acțiunile Inditex, proprietarul Zara, cel mai mare retailer de modă din lume, au înregistrat o creștere semnificativă miercuri, investitorii fiind încurajați de un început pozitiv al sezonului de toamnă, care a compensat creșterea vânzărilor mai lentă decât se anticipa, scrie AFP.

Profit de 2,8 miliarde de euro în perioada februarie–iulie

Grupul spaniol a raportat un profit de 2,8 miliarde de euro în perioada februarie–iulie, în creștere cu 0,8%, în timp ce vânzările au urcat cu 1,6%, atingând 18,4 miliarde de euro (aproximativ 21,5 miliarde de dolari).

Deși rezultatele au fost ușor sub așteptările analiștilor pentru gigantul vestimentar, care deține și brandurile Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius și Oysho, Inditex a precizat că colecțiile de toamnă/iarnă au fost „foarte bine primite de clienți”, înregistrând o creștere de 9% a vânzărilor în magazine și online, în monedă constantă, între 1 august și 7 septembrie.

La ora 10:30 (08:30 GMT), acțiunile Inditex erau în creștere cu peste 7%, pe o piață bursieră spaniolă care avansa în jur de 1%.

Rezultatele au fost slabe, dar piața reacționează foarte pozitiv la această cifră de creștere, pentru că înseamnă revenirea la nivelurile cu care Inditex ne obișnuise, a declarat analistul XTB, Javier Cabrera.

Compania investește în îmbunătățirea logisticii pentru a livra mai rapid comenzile online și în magazine mai mari și moderne, în timp ce închide unități mai mici. Cheltuielile de capital estimate pentru acest an se ridică la aproximativ 1,8 miliarde de euro.

Directorul general Oscar Garcia Maceiras a afirmat că Inditex a înregistrat „o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu vânzări satisfăcătoare într-un mediu complex de piață și menținând niveluri ridicate de profitabilitate”.

