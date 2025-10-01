11 persoane arestate și anchetate în Serbia în scandalul capetelor de porc de lângă moscheile din Paris

Procurorii sârbi au interogat marți 11 persoane arestate pentru acte de incitare la ură în Franța și Germania, în special pentru profanarea siturilor evreiești și plasarea de capete de porc lângă locuri religioase musulmane, a informat o sursă judiciară, scrie AFP.

Aceste 11 persoane, ale căror arestări au fost anunțate luni, ar fi fost antrenate de un alt suspect, ‘acționând la ordinele unui serviciu de informații străin’, care ‘este în prezent fugar’, a declarat mai devreme Ministerul sârb de Interne.

Nouă capete de porc, animal considerat impur în Islam, au fost găsite la începutul lunii septembrie în apropierea unor moschei din Paris și suburbiile sale.

Marți, cei 11 suspecți, identificați doar prin inițiale, au fost interogați la Parchetul General din Smederevo (centrul Serbiei), a precizat acesta din urmă într-un comunicat transmis AFP.

Sârbii au un instoric „serios” în privința vandalizărilor din Occident

Aceștia sunt suspectați de implicare în ‘infracțiuni penale de discriminare rasială și de altă natură (…) și de spionaj’, se adaugă în comunicat.

După interogatoriu, în cursul căruia opt suspecți și-au prezentat apărarea, în timp ce trei au păstrat tăcerea, procurorii au propus ca nouă dintre ei să fie plasați în arest preventiv pentru o perioadă de până la 30 de zile. Pentru ceilalți doi suspecți, procurorii au propus plasarea lor în arest la domiciliu.

Un judecător de instrucție urmează să se pronunțe asupra propunerii procurorilor.

Arestările de luni au avut loc în capitala Serbiei, Belgrad, și în Velika Plana, un oraș aflat la aproximativ 100 kilometri sud.

La sfârșitul lunii aprilie, Memorialul Holocaustului, trei sinagogi și un restaurant au fost vandalizate cu vopsea verde la Paris. Trei sârbi au fost ulterior acuzați și închiși în Franța în cadrul anchetei.

