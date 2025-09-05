Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că „pare că am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei celei mai întunecate”, ca reacție după fotografiile cu liderii celor trei țări de la Tianjin, la summitul de la începutul săptămânii, conform Kyiv Independent.

„Sper să aibă un viitor lung și prosper împreună”, a scris Trump, referindu-se la cele trei țări, într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, din 5 septembrie.

Postarea a fost acompaniată de o imagine cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Narendra Modi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

În timpul summitului, Xi a vorbit din nou de crearea unei „noi ordini mondiale” și a unei lumi multipolare, prin care să fie subminată poziția de unică superputere a Statelor Unite, dar și forța democrației în afacerile internaționale. Putin și Xi susțin o configurație internațională în care fiecare putere își controlează ferm „sfera de influență”.

Cooperarea dintre India, China și Rusia nu face decât să se întărească

Nu e clar, însă, dacă Trump nu credea până acum că Rusia este o „cauză pierdută”, deși aceasta a pornit un război de agresiune împotriva Ucrainei, cel mai mare astfel de război de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Relațiile între SUA și principalele puteri asiatice au intrat într-o perioadă de răcire accelerate – războiul comercial masiv SUA-China pornit de Trump a dinamitat relațiile între cele două puteri, în timp ce împotriva Indiei au fost impuse tarife de 50%, ca urmare a achizițiilor acesteia de petrol rusesc.

În ciuda încercărilor de presiune ale lui Trump față de India, China și Rusia, cooperarea acestora nu face decât să se întărească.

La începutul săptămânii, Donald Trump a recunoscut că oprirea războiului din Ucraina s-a dovedit o problemă mult mai dificilă decât se aștepta, și că eforturile sale, aflate în a opta lună, nu au produs niciun rezultat notabil, în timp ce partenerii strategici ai Rusiei continuă să-i susțină acesteia mașinăria de război.

