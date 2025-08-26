Mai multe acorduri energetice au fost discutate recent între oficiali americani și ruși, într-un context tensionat legat de negocierile pentru pace în Ucraina.

Potrivit unor surse citate de Reuters, discuțiile au avut loc în timpul unor întâlniri din ultimele luni, menite să stimuleze Rusia să accepte încetarea invaziei din Ucraina și să permită relaxarea sancțiunilor internaționale.

Sursele afirmă că oficialii au discutat despre posibilitatea ca gigantul petrolier Exxon Mobil să revină în proiectul rusesc Sahalin-1 și pentru ca Rusia să poată achiziționa echipamente americane pentru proiecte de GNL, precum Arctic GNL 2, actualmente sub sancțiuni occidentale.

„Niciuna dintre surse nu a fost autorizată să vorbească public despre aceste negocieri”, precizează Reuters.

Întâlniri de la Moscova și Washington între oficiali de rang înalt, în timpul ultimelor luni

Un aspect notabil al discuțiilor îl reprezintă intenția de a face ca SUA să cumpere spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară din Rusia, o propunere discutată în contextul eforturilor americane de a resuscita relațiile cu Moscova.

Întrevederile au avut loc în timpul vizitei trimisului american Steve Witkoff în Rusia și în timpul summitului din Alaska din 15 august, unde s-au discutat inclusiv posibile acorduri bilaterale, excluzând aproape complet poziția Uniunii Europene, care sprijină în continuare Ucraina.

Strategii și relațiile de afaceri ale companiilor globale

Deși sancțiunile impuse Rusiei au împiedicat companiile occidentale să participe la anumite proiecte, Vladimir Putin a semnat recent un decret care ar putea permite investorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să-și recapete părțile din proiectul Sahalin-1, în schimbul susținerii ridicării sancțiunilor.

Exxon a ieșit din Rusia în 2022 după invazia din Ucraina, asumându-și o pierdere de 4,6 miliarde de dolari, iar Kremlinul a confiscat anterior acțiunile sale din proiect.

În același timp, SUA au continuat să impună sancțiuni asupra proiectului Arctic GNL 2, controlat de Novatek, pentru a limita operațiunile în regiune, însă anul trecut au început negocieri pentru relansarea relațiilor.

