Armata Române cumpără drone de aproape 2 miliarde de lei, după ce anulase licitația prin care stabilea furnizorul

Armata Română cumpără drone de la o firmă din Israel, după ce anulase licitația prin care urma să decidă cine va fi furnizorul dronelor.

În mod interesant, firma de care se cumpără dronele este chiar firma care urma să câștige licitația anulată de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Decizia finală privind achiziția a fost anunțată de MApN la data de 20 decembrie 2022.

Comunicatul transmis de MApN precizează următoarele: „Ministerul Apărării Naționale, prin C.N. Romtehnica S.A., și Compania Elbit Systems Ltd din Israel au semnat marți, 20 decembrie, acordul – cadru de furnizare a produsului Sistem UAS tactic-operativ clasa II. Acordul – cadru, care a fost atribuit prin derularea unei proceduri specifice organizate potrivit dispozițiilor H.G. nr. 912/2021 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferentă programului de înzestrare Sistem UAS tactic-operativ clasa II, are o durată de cinci ani și are ca obiect atribuirea de contracte subsecvente de furnizare a maxim șapte sisteme UAS Watchkeeper X în valoare totală de aprox. 1.891 miliarde lei, fără TVA”.

Amintim că, în aprilie 2022, MApN a decis să anuleze licitația pentru achiziția de drone. Motivul invocat de MApN pentru anularea licitației era că unele specificații ale produsului oferit de firma calificată în turul al doilea erau neconforme cu cerințele caietului de sarcini. Firma care era singura calificată în turul al doilea al licitației, dar care oferea drone „neconforme”, era Elbit Systems. Este foarte ciudat că o firmă care oferea produse „neconforme” s-a calificat totuși în turul al doilea al licitației, iar MApN nu a explicat cum a fost posibilă o asemenea calificare.

După care, la 16 august 2022, compania Romtehnica, subordonată MApN, a anunțat reluarea procedurii de achiziție pentru aceste drone. Iar la 20 decembrie 2022, MApN anunță că va cumpăra drone exact de la firma ale cărei produse le declarase, cu câteva luni mai înainte, neconforme!

Conform anunțului prin care s-a reluat procedura de achiziție, firmele interesate să furnizeze drone au putut trimite candidaturi până la data de 15 septembrie 2022. Firma Elbit, cea care, probabil, ar fi câștigat licitația care fusese anulată, a trimis o asemenea candidatură. Nu este clar dacă, în afară de Elbit, au mai depus candidaturi și alte firme.

„Furnizarea celor șapte Sisteme UAS Watchkeeper X, care vor intra în dotarea Armatei României, se va realiza în condițiile protejării interesului esențial de securitate al statului român, Compania Elbit Systems Ltd fiind obligată, conform acordului încheiat, să realizeze și să consolideze pe teritoriul național, la nivelul unor operatori economici din industria de apărare, o capacitate de producție, integrare, testare și mentenanță în domeniul militar pentru sistemele livrate.

Astfel, începând cu primul sistem UAS Watchkeeper X, producția structurii platformei aeriene și producția structurii containerului stației terestre de comandă-control, precum și producția de componente electrice și mecanice din compunerea sistemului se vor realiza pe teritoriul României, la operatori economici din industria națională de apărare.

De asemenea, începând cu al treilea sistem UAS Watchkeeper X, producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia se va realiza în România, prin operatori economici din industria națională de apărare. Totodată, operațiunile de mentenanță de nivel complex pe durata ciclului de viață al sistemelor UAS Watchkeeper X vor fi realizate de operatori economici din industria națională de apărare, astfel încât în situații de criză și război să nu fie necesară executarea acestor operațiuni în afara teritoriului național”, precizează comunicatul MApN.

Armata Române cumpără drone „conforme” sau „neconforme”?

HG 912/2021, pe baza căreia se face achiziția, a fost semnată, în august 2021, de premierul Florin Cîțu. Printre cei care au contrasemnat-o este și actualul premier, Nicolae Ciucă, acesta fiind, în august 2021, ministru al Apărării. Apoi, Ciucă a devenit premier, iar postul de ministru al Apărării i-a fost transmis lui Vasile Dîncu. HG 912 stabilea că achiziția se va face prin licitație iar criteriul de atribuire a acordului – cadru urma să fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Sub mandatul ministrului Dîncu, MApN a decis că dronele israeliene sunt neconforme. Dîncu a demisionat din fruntea MApN în octombrie 2022. Postul de ministru al Apărării i-a fost transferat lui Angel Tîlvăr. Iar acum, sub mandatul ministrului Tîlvăr, dronele israeliene sunt conforme.

