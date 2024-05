Dan Podaru o invită pe Clotilde Armand la o dezbatere publică

Edilul in functie al sectorului 1, Clotilde Armand, se ascunde in spatele acuzatiilor și evita dezbaterile reale cu contracandidatii sai, susține Dan Podaru, propunerea Partidului Ecologist Român (PER) pentru funcția de primar al sectorului 1.

Podaru o invită pe Clotilde Armand la o dezbatere electorală cu el.

“Este momentul sa punem capăt acestui circ al politicii și să venim cu adevărate soluții pentru cetățenii noștri. A refuzat dezbaterile politice cu doi dintre contracanditatii sai pe motiv ca unul ar fi corupt iar altul fost securist.

De aceea, in calitate de candidat la functia de primar al Sectorului 1 din partea PER, fac publică astazi invitația mea către Clotilde Armand pentru o dezbatere deschisă și transparentă”, a scris Dan Podaru pe pagina sa de Facebook.

Candidatul PER a mai comentat: “Nu sunt nici corupt, nici suspectat de coruptie precum domnia sa și nici din structurile de securitate ale statului nu am făcut parte. Sunt un fost consilier local care știe însă în amănunt cum a actionat Clotilde Armand ca primar în ultimii trei ani și jumătate. Este cazul să ne asumăm faptele și să venim cu responsabilitate în fața cetățenilor, să le prezentăm ce am făcut și ce nu am făcut, să le prezentăm planurile noastre pentru viitorul Sectorului 1.

Personal, respect dreptul cetățenilor de a alege în cunoștință de cauză și îi îndemn pe toți să participe la această dezbatere importantă pentru viitorul nostru comun.

Este timpul ca locuitorii Sectorului 1 să primească răspunsuri clare și soluții reale, nu doar promisiuni goale și minciuni.

Mandatul lui Clotilde Armand a fost plin de scandaluri inventate, ineficiență și lipsă de transparență. Este evident că administrația ei nu a reușit să aducă progresul atât de necesar în sector.

Alegeți un primar al oamenilor, nu al partidelor politice!”.

