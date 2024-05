Start la GRILLFEST, cel mai mare festival de barbeque din Europa!. PROGRAMUL COMPLET

Astăzi începe GRILLFEST, cel mai mare festival de barbeque din Europa, ce revoluționează cultura barbeque din România! Peste 50.000 de participanți sunt așteptați pe 10, 11 și 12 mai la Lagoo Snagov, unde se vor întâlni cu 200 de chefi din 10 țări.

“Pe parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor avea parte de un festival de gusturi din jurul lumii, show-uri de live cooking, concursuri, activități pentru copii și concerte live. Accesul în cadrul festivalului are loc începând cu ora 11:00, iar distracția continuă până la ora 23:00 în fiecare zi”, anunță organizatorii, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Vineri, 10 mai, la ora 12:00 are loc festivitatea de deschidere GRILLFEST 2024 și deschiderea oficială a sezonului de barbeque. Programul la scena principală continuă cu clasa de fitness pentru copii, masterclass de măcelărie, concursul “All You Can Eat – Burger Edition” dedicat tuturor participanților la festival, urmat de concertele live susținute de Loredana & Agurida și Diana Matei & Taraful Cleante.

Sâmbătă, 11 mai, scena principală găzduiește o premieră: Blade Masters – competiția artizanilor făuritori de cuțite în cadrul căreia 8 maeștri se vor întrece în probe de anduranță și finețe în fața publicului. Pe aceeași scenă urmează concursul “All You Can Eat – Hotdog Edition”și concertele live susținute de Puya și Concert Connect-r.

Duminică, 12 mai, scena principală găzduiește finala Blade Masters urmată de blade show-ul susținut de marele câștigător, concursul “All You Can Eat – Mix Grill Edition”, iar ziua se încheie cu Damian Drăghici & Brothers și Viorica & Taraful Clejanilor.

“Pe toată perioada festivalului, vizitatorii vor avea parte de muzică și distracție cu concerte live la scena principală, DJ sets la scena VIP Grillxperience by KAYO și mix-uri Love BBQ Music la BBQ MIX Stage, clase de fitness în aer liber și plimbări cu yachtul pe Lacul Snagov

Copiii au parte de un program special alături de îndrăgitele personaje Masha & Ursul în parcul de distracții cu tobogane gonflabile, trambuline și masinuțe electrice. De asemenea, în cadrul festivalului vor avea loc o serie de activități sportive pentru copii la arena de box și arte marțiale și la scena principală unde ei vor putea participa la clase de fitness.

Călătoria cultural-culinară continuă la Barbeque Wheel unde vor avea loc în fiecare zi CROCOWHEEL Brazilian Churrasco show cu Chef Paizao și Argentinian Asado BBQ show, iar în cele 8 zone de barbeque vor avea loc show-uri live utilizând tehnici de grill și produse de BBQ exclusiviste, degustare de Pălincă, Vin, Bere – marca „doboRât”, degustare de (Probabil) Cei mai buni cârnați din Transilvania și degustare de purcel copt întreg.

În zona dedicată artizanilor, publicul va putea participa la Artisan Knifes Demo, expoziție și demonstrații cu păsări de pradă și show cooking in the wild, iar în Professional Grill Area vor putea afla mai multe despre echipamentele profesionale și accesoriile de barbeque.

Nu în ultimul rând, VIP GRILLXPERIENCE by KAYO invitații vor avea parte în fiecare zi de carving show și degustare Jamón de Bellota Cinco Jotas cu Daniel Gorgu, BBQ Show și degustare cu Orlando Zaharia, Fresh off the grill – degustare BBQ Carousel și degustare de vin marca Aurelius cu sommelier, totul în atmosfera întreținută de către DJ Albwho și DJ Alin Drăgan (vineri), DJ Edd și DJ Andrei Zipis (sâmbătă), DJ Deny și DJ Andrei Niculae (duminică)”, se mai precizează în comunicat.

PROGRAMUL INTEGRAL GRILLFEST 2024

VINERI, 10 MAI 2024

11:00 – Acces festival

MAINSTAGE

12:00 – Grand opening GRILLFEST, deschiderea oficială a sezonului de BBQ în România

15:00 – Kids Fitness Class by Cocorico

16:00 – Butcher Masterclass cu Anghel, The Butcher – Carmangeria Ozana

17:00 – CONCURS All You Can Eat – Buger Edition

20:00 – Concert Diana Matei & Taraful Cleante

21:00 – Concert Loredana & Agurida

VIP GRILLXPERIENCE by KAYO

ALL DAY

Carving show și degustare Jamón de Bellota Cinco Jotas cu Daniel Gorgu

BBQ Show și degustare cu Orlando Zaharia

Fresh off the grill – degustare BBQ Carousel

Degustare de vin marca Aurelius cu sommelier

16:00-23:00 – DJ Sets: ALBWHO, ALIN DRAGAN

BBQ & FUN AREAS ALL DAY

Muzică & Entertainment

Main Stage – Artist live acts

VIP Grillxperience by KAYO Stage – Exclusive DJ mix

BBQ MIX Stage – Love BBQ music

BBQ Carousel

CROCOWHEEL Brazilian Churrasco show cu Chef Paizao

Argentinian Asado BBQ show

BBQ around the world shows în cele 8 zone de BBQ: PORC / VITA/ PUI/ OAIE/ CURCAN/ BURGERI, MICI & CARNATI/ PESTE & FRUCTE DE MARE/ CROCODIL

Live BBQ Shows utilizând tehnici de grill și produse de BBQ exclusiviste

Artisan Area

Artisan Knifes Demo

Expoziție și demonstrații cu păsări de pradă

Cooking in the wild show

Professional Grill Area

Demo echipamente profesionale & accesorii BBQ

Kids Area

Parc de distracții cu tobogane gonflabile, trambuline și masinuțe electrice

Arena de box si arte martiale

Fitness Area

Clase de fitness în aer liber cu Alex Florescu

All day fun

Plimbări cu yachtul pe Lacul Snagov

SAMBATA, 11 MAI 2024

11:00 – Acces festival

12:00 – Deschiderea festivalului GRILLFEST, ziua 2

MAINSTAGE

12:00 – Kids Fitness Class by Cocorico

14:00 – Blade Masters Competition

17:00 – CONCURS All You Can Eat – Hotdog Edition

20:00 – Concert Puya

21:00 – Concert Connect-r

VIP GRILLXPERIENCE by KAYO

ALL DAY

Carving show și degustare Jamón de Bellota Cinco Jotas cu Daniel Gorgu

BBQ Show și degustare cu Orlando Zaharia

Fresh off the grill – degustare BBQ Carousel

Degustare de vin marca Aurelius cu sommelier

16:00-23:00 – DJ Sets: EDD, ANDREI ZIPIS

BBQ & FUN AREAS ALL DAY

Muzică & Entertainment

Main Stage – Artist live acts

VIP Grillxperience by KAYO Stage – Exclusive DJ mix

BBQ MIX Stage – Love BBQ music

BBQ Carousel

CROCOWHEEL Brazilian Churrasco show cu Chef Paizao

Argentinian Asado BBQ show

BBQ around the world shows în cele 8 zone de BBQ: PORC / VITA/ PUI/ OAIE/ CURCAN/ BURGERI, MICI & CARNATI/ PESTE & FRUCTE DE MARE/ CROCODIL

Live BBQ Shows utilizând tehnici de grill și produse de BBQ exclusiviste

Prezentare „POVEȘTI D’ALE PORCULUI”

Degustare de Pălincă, Vin, Bere – marca „doboRât”

Degustare de (Probabil) Cei mai buni cârnați din Transilvania

Degustare Purcel copt întreg

Artisan Area

Artisan Knifes Demo

Expoziție și demonstrații cu păsări de pradă

Cooking in the wild show

Professional Grill Area

Demo echipamente profesionale & accesorii BBQ

Kids Area

Parc de distracții cu tobogane gonflabile, trambuline și masinuțe electrice

Arena de box si arte martiale

Fitness Area

Clase de fitness în aer liber cu Alex Florescu

All day fun

Plimbări cu yachtul pe Lacul Snagov

DUMINICA, 12 MAI 2024

11:00- Acces festival

12:00 – Deschiderea festivalului GRILLFEST, ziua 3

MAINSTAGE

12:00 – Kids Fitness Class by Cocorico

13:00 – Blade Masters Competition Finala & Winner Blade Show

15:00 – CONCURS All You Can Eat – Mix Grill Edition

16:00 – Butcher Masterclass cu Anghel, The Butcher – Carmangeria Ozana

20:00 – Concert Damian Drăghici & Brothers

21:00 – Concert Viorica & Taraful Clejanilor

VIP GRILLXPERIENCE by KAYO

ALL DAY

Carving show și degustare Jamón de Bellota Cinco Jotas cu Daniel Gorgu

BBQ Show și degustare cu Orlando Zaharia

Fresh off the grill – degustare BBQ Carousel

Degustare de vin marca Aurelius cu sommelier

16:00-23:00 – DJ Sets: DENY, ANDREI NICULAE

BBQ & FUN AREAS ALL DAY

Muzică & Entertainment

Main Stage – Artist live acts

VIP Grillxperience by KAYO Stage – Exclusive DJ mix

BBQ MIX Stage – Love BBQ music

BBQ Carousel

CROCOWHEEL Brazilian Churrasco show cu Chef Paizao

Argentinian Asado BBQ show

BBQ around the world shows în cele 8 zone de BBQ: PORC / VITA/ PUI/ OAIE/ CURCAN/ BURGERI, MICI & CARNATI/ PESTE & FRUCTE DE MARE/ CROCODIL

Live BBQ Shows utilizând tehnici de grill și produse de BBQ exclusiviste

Artisan Area

Artisan Knifes Demo

Expoziție și demonstrații cu păsări de pradă

Cooking in the wild show by Dodo Mesaros

Professional Grill Area

Demo echipamente profesionale & accesorii BBQ

Kids Area

Parc de distracții cu tobogane gonflabile, trambuline și masinuțe electrice

Arena de box si arte martiale

Fitness Area

Clase de fitness în aer liber cu Alex Florescu

All day fun

Plimbări cu yachtul pe Lacul Snagov

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!