VIDEO. UE propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță purtătorul de cuvânt principal

Comisia Europeană a anunțat vineri că a prezentat spre aprobare statelor membre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să intensifice presiunea asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina, scrie AFP.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, urma să detalieze conținutul măsurilor în cursul zilei, însă a anticipat deja că acestea vor include restricții în domeniul criptomonedelor și al băncilor, precum și o accelerare a renunțării la importurile de combustibili fosili ruși.

Putem confirma că Executivul comunitar a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea, a declarat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Cele 18 runde anterioare de sancțiuni europene, impuse de la invazia Ucrainei în februarie 2022, au vizat slăbirea resurselor financiare ale Kremlinului prin măsuri care au mers de la înghețarea activelor până la interzicerea aproape completă a importurilor de petrol rusesc.

Noul pachet vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut aliaților să înceteze achizițiile de petrol rusesc și să impună tarife comerciale Chinei, înainte de a anunța propriile sancțiuni împotriva Moscovei.

Von der Leyen a subliniat că Uniunea Europeană dorește să grăbească „eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia”, programată inițial până la sfârșitul anului 2027.

Dacă ponderea petrolului rusesc în importurile europene a scăzut de la 29% la începutul lui 2021 la doar 2% la mijlocul lui 2025, gazul rămâne o vulnerabilitate. În 2024, Rusia furniza încă 19% din necesarul de gaze al UE, față de 45% înainte de război, în principal prin livrări de gaz natural lichefiat (LNG) transportat pe mare, care au compensat parțial declinul importurilor prin conducte.

