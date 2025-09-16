VIDEO. Rusia prezintă aviația și trupele de infanterie marină în ultima zi a exercițiilor Zapad-2025

Belarus a anunțat miercuri că va exersa dislocarea rachetelor rusești Oreshnik, capabile să transporte focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”), desfășurate în apropierea frontierei estice a UE și NATO, scrie AFP.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei și depinde de marele său vecin estic atât din punct de vedere economic, cât și militar. Țara a permis, de asemenea, ca teritoriul său să fie folosit ca punct de sprijin pentru ofensiva Moscovei împotriva Ucrainei din 2022.

Kievul, alături de Polonia și statele baltice, a avertizat în mod repetat în legătură cu acumulările de trupe în Belarus, unde Rusia a anunțat că va desfășura rachete Oreshnik până la sfârșitul anului.

Desigur, vom elabora planul de utilizare a acestui tip de armament împreună cu colegii noștri ruși, a declarat ministrul belarus al Apărării, Viktor Hrenin, întrebat dacă exercițiile Zapad vor include folosirea sistemului Oreshnik.

La sfârșitul anului 2024, Rusia a folosit orașul ucrainean Dnipro drept teren de testare pentru racheta „experimentală” Oreshnik, fără focoase nucleare.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Haos în Franța: poliția și protestatarii s-au ciocnit la Toulouse

Vedem situația de la granițele noastre vestice și nordice și nu putem să stăm deoparte privind pur și simplu la militarizarea și activitatea militară de acolo, a declarat Hrenin, citat de agenția Belta.

Mass-media de stat rusă a relatat anterior că aproximativ 13.000 de soldați urmau inițial să ia parte la exerciții, dar numărul final al participanților nu a fost încă dezvăluit.

Exercițiile militare Zapad-2025, programate în perioada 12–16 septembrie, implică de regulă zeci de mii de militari și reprezintă o demonstrație de forță desfășurată în apropierea frontierei de vest a Belarusului, la granița cu state membre UE și NATO.

La ediția din 2021 a Zapad au participat aproximativ 200.000 de militari, cu doar câteva luni înainte de declanșarea atacului Rusiei asupra Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.