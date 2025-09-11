VIDEO. Paris revine la normal după haosul provocat de protestul „blocăm totul”

După protestele organizate sub sloganul „Să blocăm totul”, echipele de salubritate din Paris se ocupă de consecințele haosului creat în oraș. Străzile sunt încărcate cu resturi și urme ale incidentelor, iar autoritățile continuă să gestioneze daunele produse, scrie AFP.

În zona Place du Châtelet, fațada unei clădiri rămâne neagră după un incendiu izbucnit într-un restaurant, care a fost însă stins rapid de pompieri. Situația evidențiază amploarea tulburărilor provocate de protestatari și eforturile autorităților de a readuce ordinea în capitala Franței.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Haos în Franța: poliția și protestatarii s-au ciocnit la Toulouse

Municipalitatea a intensificat operațiunile de curățenie și reparații, iar poliția monitorizează zonele afectate pentru a preveni noi incidente. Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte ordinea și să permită reluarea activităților normale în oraș, în timp ce se evaluează pagubele materiale și se planifică măsuri suplimentare pentru prevenirea unor situații similare.

