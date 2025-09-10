VIDEO. Haos în Franța: poliția și protestatarii s-au ciocnit la Toulouse

Noul premier francez, Sebastien Lecornu, a promis miercuri o „ruptură profundă” cu trecutul, pe fondul provocării dificile de a construi un guvern cu suficient sprijin parlamentar pentru a evita un mandat scurt, scrie AFP.

Prima zi de mandat a lui Lecornu a coincis cu proteste stradale în mai multe orașe din Franța, ca semn de opoziție populară față de președintele Emmanuel Macron, soldate cu confruntări cu poliția, zeci de arestări și unele perturbări ale transportului, școlilor și altor servicii.

Cu toate acestea, protestele, organizate de un colectiv fără lider clar, au avut un impact inegal în diferite zone ale țării.

Președintele Macron l-a numit pe Lecornu – aliat apropiat și ministru al Apărării în ultimii trei ani – marți seara, la doar 24 de ore după ce predecesorul său, Francois Bayrou, a pierdut un vot de neîncredere în parlament, în urma încercării sale de a implementa măsuri de austeritate pentru reducerea datoriei Franței.

Lecornu, în vârstă de 39 de ani, care îl înlocuiește pe Bayrou, în vârstă de 74 de ani, a promis să găsească modalități „mai creative” de a colabora cu partidele de opoziție pentru a construi un guvern stabil. „Vom reuși”, a declarat el în cadrul ceremoniei de predare a mandatului.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Șeful NATO, mesaj pentru Putin: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu al Alianței”

Lecornu este al șaptelea premier de la preluarea mandatului de către Macron în 2017 și al treilea în decursul unui singur an. O provocare urgentă pentru noul guvern va fi adoptarea bugetului pe 2026 fără a suferi soarta lui Bayrou, care a rezistat doar nouă luni înainte ca partidele de opoziție să se coalizeze pentru a-l înlătura.

Moțiune de cenzură

Premierul a declarat că se va adresa națiunii „în zilele următoare” pentru a explica abordarea sa, care va fi diferită de cea anterioară și „nu doar la nivel de metodă”.

De când Macron a dizolvat parlamentul anul trecut, guvernele succesive au fost lipsite de majoritate în Adunarea Națională, fiind astfel permanent expuse riscului de a fi demise.

Partidul de stânga radicală France Unbowed (LFI) a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură împotriva lui Lecornu, deocamdată fără sprijin din partea altor partide.

Miercuri dimineață, Franța a mobilizat aproximativ 80.000 de polițiști pentru a face față demonstranților. La Paris și în împrejurimi, protestatarii au construit baricade din tomberoane, au blocat școli și drumuri și au aruncat gunoi către poliție.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a avertizat că va exista „toleranță zero” față de violență. În ciuda apelului făcut de o coaliție vagă de stânga de a „bloca totul”, obiectivul a fost atins doar parțial. Cele mai multe trenuri de mare viteză au circulat conform programului, iar perturbările în metroul din Paris au fost minime.

Totuși, numeroase școli au fost blocate, iar protestatarii au ocupat drumuri și gări în întreaga țară. În orașul Lyon, protestatarii au blocat o stradă și au incendiat tomberoane, în timp ce la Nantes poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Până la mijlocul dimineții, aproape 200 de persoane fuseseră arestate, majoritatea în Paris și împrejurimi, a declarat Retailleau. În portul Marsilia, poliția a împiedicat aproximativ 200 de demonstranți să blocheze o arteră principală.

Decizia lui Macron de a-l numi pe un aliat apropiat ca premier a fost considerată „o palmă” de Florent, un protestatar din Lyon. „Avem nevoie de schimbare”, a spus el.

Măsuri de reducere a datoriei

Caracterele descentralizate ale protestelor amintesc de mișcarea Vestelor Galbene din 2018, care a apărut fără un lider clar și a reprezentat un test major pentru Macron în primul său mandat.

Șeful poliției din Paris, Laurent Nunez, a declarat că suspectează că protestele sunt conduse de „stânga radicală”, fără sprijin din partea „societății civile”.

Bayrou insistase că sunt necesare reduceri de cheltuieli de 44 de miliarde de euro pentru a aborda datoria Franței și a stabiliza finanțele publice. Oponenții săi au acuzat că aceste măsuri ar afecta în principal angajații și pensionarii, menajând totodată persoanele bogate.

Nimic din toate acestea nu este corect. Clasa muncitoare suferă cel mai mult. Ar putea exista o cale mai bună, a spus Chloe, o studentă de 25 de ani care protesta în Toulouse.

Cedric Brun, muncitor auto de 46 de ani și lider local de sindicat din Valenciennes, a declarat că a fost dezamăgit să vadă că protestatarii au fost ținuți relativ ușor de poliție.

Mă așteptam să fim mai mulți. Este păcat că sunt mai mulți revoluționari pe Facebook decât în viața reală, a spus el.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.