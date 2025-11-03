VIDEO. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, afirmă că nu va coopera cu Statele Unite atâta timp cât acestea sprijină Israelul

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Teheranul va lua în considerare o eventuală cooperare cu Statele Unite doar în cazul în care Washingtonul își va schimba politica în regiune, inclusiv sprijinul acordat Israelului, notează AFP.
CITEȘTE ȘI – Video: Autoritățile franceze caută patru hoți responsabili pentru jaful spectaculos de duminică de la Luvru, unde au fost sustrase opt bijuterii de valoare inestimabilă
Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu studenți la Teheran, cu ocazia comemorării aniversării ocupării ambasadei americane în 1979, un moment care a urmat Revoluției Islamice ce a înlăturat regimul pro-occidental al șahului.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.