Autoritățile franceze îi caută pe cei patru hoți responsabili pentru jaful spectaculos de duminică de la Luvru, unde au fost sustrase opt bijuterii de valoare inestimabilă și cu importanță istorică, a declarat procurorul-șef al Parisului.

Cei patru bărbați au acționat ca o „echipă de atac” care a jefuit Galeria Apollo a Luvrului, ce adăpostește bijuteriile coroanei Franței, purtând măști pentru a-și ascunde fețele și folosind scutere de mare putere pentru a fugi, a spus procurorul Laure Beccuau la postul de televiziune BFMTV.

Ea a precizat că hoții i-au amenințat pe paznicii muzeului cu polizoarele unghiulare pe care le-au folosit pentru a tăia vitrinele de sticlă în care se aflau bijuteriile vizate.

Banda a condus un camion care tracta o scară extensibilă electrică — folosită de obicei pentru a ridica mobilă în clădiri — până pe latura muzeului, pentru a avea acces printr-o fereastră pe care au spart-o, a explicat Beccuau.

Sistemele de alarmă ale Luvrului funcționau în momentul jafului, a adăugat ea, însă „rămâne întrebarea dacă paznicii au auzit alarma” și dacă aceasta s-a declanșat efectiv în galeria unde avea loc furtul, a mai spus procurorul.

Beccuau a afirmat că principala ipoteză a anchetatorilor este că echipa de hoți a acționat la comandă, în numele unei organizații criminale.

„Bandele de crimă organizată pot avea două scopuri: fie să execute o comandă primită, fie să obțină pietre prețioase în scopul spălării de bani”, a declarat ea.

Potrivit procurorului, aproximativ 60 de anchetatori lucrează la acest caz de mare profil.

O vestă galbenă folosită de unul dintre făptași a fost deja recuperată, a adăugat Beccuau.

„Nu am nicio îndoială că muzeul va reuși să recupereze obiectele furate în zilele următoare”, a spus ea.