VIDEO. IKEA, afectată de scăderea încrederii „fragile” a consumatorilor

Gigantul suedez al mobilierului IKEA a raportat joi o scădere de 1% a vânzărilor pentru anul fiscal 2024–2025, pe fondul reducerilor de prețuri și al prudenței tot mai mari a consumatorilor, scrie AFP.

IKEA, afectată de scăderea încrederii „fragile” a consumatorilor

Potrivit companiei-mamă Inter IKEA, vânzările totale din anul încheiat la sfârșitul lunii august au ajuns la 44,6 miliarde de euro (52 miliarde de dolari), însă volumul de produse vândute și numărul de clienți au crescut cu 3%.

În ultimii doi ani, am pus accentul pe prețuri mai mici, pe creșterea volumelor și pe atragerea mai multor clienți, a declarat pentru AFP directorul executiv al Inter IKEA, Jon Abrahamsson Ring.

Compania a redus prețurile cu aproximativ 10% în ultimii doi ani, în încercarea de a revigora traficul atât în magazinele fizice, cât și în cele online.

Totuși, „de câțiva ani consecutivi, încrederea consumatorilor este în scădere”, a subliniat Abrahamsson Ring. „În ultimul an, nivelul s-a stabilizat, dar rămâne foarte scăzut în comparație cu deceniile trecute.”

Ca urmare, tot mai mulți clienți amână planurile de renovare a locuinței sau achizițiile de mobilier nou. „Și acest lucru nu se întâmplă doar într-o singură regiune — îl vedem în toate cele 63 de piețe în care activăm”, a adăugat el.

Inter IKEA intenționează să continue ajustările de prețuri, „dar la un nivel mai normalizat, de aproximativ 1–3% pe an”, a explicat CEO-ul. În același timp, el a menționat că noul exercițiu financiar „a început bine”, compania înregistrând creșteri „în volum, în numărul de clienți și în vizite, dar și în venituri”.

Comerțul bazat pe reguli, „întotdeauna cea mai bună soluție”

Abrahamsson Ring a făcut, de asemenea, apel la politici comerciale „previzibile și consecvente”, după ce președintele american Donald Trump a introdus noi tarife pentru importurile de lemn, mobilier și dulapuri de bucătărie.

O mare parte din mobilierul IKEA vândut în Statele Unite este importat din Europa, fiind supus unei taxe vamale de 15%, stabilite în cadrul unui acord comercial dintre SUA și Uniunea Europeană încheiat în iulie.

Astfel, compania nu este afectată de noua cotă de 25% impusă anumitor piese de mobilier tapițat și dulapuri de bucătărie.

Monitorizăm atent situația, însă credem că acordul dintre UE și SUA privind taxa de 15% ne oferă predictibilitatea de care avem nevoie — iar aceasta este cea mai importantă, a precizat Abrahamsson Ring.

Credem că un comerț deschis, bazat pe reguli, este întotdeauna cea mai bună soluție. Nu doar pentru IKEA, ci pentru întreaga lume, a concluzionat acesta.

