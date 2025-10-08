Străzile din Skopje au devenit un adevărat coșmar pentru locuitori, care se plâng de mirosurile insuportabile și de mormanele de deșeuri. În ultimele luni, incendii toxice la gropile de gunoi și la un depozit de deșeuri electronice au umplut orașul de aproape 600.000 de locuitori cu fum acru, notează AFP.

Capitala Macedoniei de Nord este îngropată în gunoaie

După aceste incendii, colectarea gunoiului a intrat în colaps, iar tomberoanele au început să dea pe dinafară, transformând deșeurile într-un subiect fierbinte în contextul alegerilor locale care urmează să aibă loc luna aceasta.

Emil Arsov, un pensionar de 77 de ani, a descris situația drept „haos”, privind la grămada de gunoi: „Este o rușine adevărată.”

Premierul de dreapta Hristijan Mickoski a susținut că incendiile reprezintă o „război hibrid” orchestrat de „centre de putere” pentru a distrage atenția publicului, fără a oferi detalii despre cine ar fi responsabil sau de ce ar urmări să influențeze alegerile locale. În schimb, el promovează candidatul partidului său pentru funcția de primar al capitalei, Orce Gjorgjievski, care promite că „în 72 de ore după ce va prelua mandatul, Skopje va străluci în sfârșit”. Gjorgjievski conduce în sondaje, iar actualul primar independent nu va candida pentru un nou mandat.

Locuitorii însă rămân sceptici față de acuzațiile politice și promisiunile electorale. Tome Kostov, economist în vârstă de 27 de ani, a declarat: Ar trebui să înceteze să folosească aceste incendii împotriva celorlalți, ca cetățenii să poată respira aer curat; aceasta ar trebui să fie prioritatea.

Compania de colectare a deșeurilor, deținută de municipalitatea Skopje și finanțată public, a explicat că unele întârzieri se datorează volumului crescut de gunoi. Cu toate acestea, consilierul independent și activist de mediu Jane Dimeski a declarat că administrația orașului nu a oferit nicio explicație logică pentru modul în care gunoiul era colectat anterior, dar nu și acum.

Orașul și compania sa publică nu sunt capabile să îndeplinească una dintre funcțiile fundamentale ale existenței orașelor – să le mențină curate, a afirmat Dimeski.

Alegerile locale vor avea loc în întreaga țară în această lună, cu posibile tururi de balotaj pentru primari programate pentru 2 noiembrie.

