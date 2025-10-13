VIDEO. Trump vizitează Knessetul și semnează cartea de onoare

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat cartea de onoare la sosirea sa în Knesset, la Ierusalim, unde a fost întâmpinat de președintele parlamentului, Amir Ohana, de premierul Benjamin Netanyahu și de soția acestuia, Sara, scrie AFP.
Gestul președintelui Donald Trump marchează un moment simbolic al vizitei sale oficiale în Israel, subliniind relațiile strânse dintre Washington și Ierusalim. Ceremonia de primire la Knesset, sediul legislativului israelian, a fost una plină de fast și semnificație diplomatică, reflectând importanța strategică a cooperării dintre cele două state.
În prezența liderilor politici israelieni, Trump a semnat cartea de oaspeți, lăsând un mesaj considerat de mulți drept o reafirmare a sprijinului ferm al Statelor Unite pentru Israel și pentru stabilitatea regiunii.
