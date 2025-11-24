VIDEO. Franța spune că este pregătită să livreze o fregată Suediei până în 2030

Aflat în vizită la omologul său suedez, Pål Jonson, ministrul francez al apărării, Catherine Vautrin, a declarat că Franța ar putea livra Suediei până în 2030 o fregată complet echipată, în contextul în care Stockholmul intenționează să achiziționeze patru nave de război noi până în 2035, notează AFP.
CITEȘTE ȘI – VIDEO. Polonia va închide ultimul consulat rus rămas după actul de sabotaj feroviar
Vautrin a mai afirmat că Franța dorește să aprofundeze schimburile dintre cele două țări și că este interesată de achiziția sistemului suedez de supraveghere aeriană GlobalEye.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.