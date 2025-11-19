VIDEO. Polonia va închide ultimul consulat rus rămas după actul de sabotaj feroviar

De către

Polonia a anunțat miercuri că va închide consulatul rus din orașul-port Gdansk, după ce a acuzat Moscova că s-a aflat în spatele sabotării unei linii feroviare la începutul săptămânii, notează AFP.

Țara închisese deja celelalte consulate ruse din afara Varșoviei, iar această decizie va lăsa ambasada Rusiei din capitală drept singura reprezentanță diplomatică a Moscovei pe teritoriul polonez.

Am decis să retrag consimțământul pentru funcționarea consulatului rus din Gdansk, a declarat ministrul de Externe Radoslaw Sikorski jurnaliștilor.

Oficialii polonezi au acuzat Rusia că ar fi trimis doi cetățeni ucraineni să saboteze o porțiune a liniei feroviare Lublin–Varșovia, ceea ce a dus la deteriorarea căii ferate.

Sikorski a calificat incidentul drept un „act de teroare de stat”, în timp ce Kremlinul a respins acuzațiile și a acuzat Polonia de „rusofobie”.

Ministerul rus de Externe a anunțat că va reacționa la această măsură.

Ca răspuns, Rusia va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei pe teritoriul rus, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zakharova, citată de presa de stat.

Relațiile dintre Moscova și Varșovia s-au deteriorat drastic după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Polonia primind sute de mii de refugiați ucraineni și devenind principala rută de aprovizionare cu armament occidental pentru Kiev.

