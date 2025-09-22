VIDEO. Dembélé, favorit la Balonul de Aur! Yamal, tânărul rival care visează să scrie istorie

Atacantul lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, este creditat cu prima șansă în fața senzației Barcelonei, Lamine Yamal, pentru a câștiga Balonul de Aur masculin luni, în timp ce Aitana Bonmatí ar putea obține al treilea trofeu consecutiv la categoria feminină, notează AFP.

Balonul de Aur 2025

Lumea fotbalului se va reuni la fastuoasa gală găzduită de Théâtre du Châtelet din Paris, pentru a descoperi noii laureați ai unei distincții dominate ani la rând de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Cei doi au câștigat împreună Balonul de Aur de 13 ori între 2008 și 2023.

Trofeul, cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal, i-a revenit anul trecut mijlocașului lui Manchester City, Rodri, după ce a condus naționala Spaniei spre titlul european la Euro 2024.

Cum Rodri nu se află printre candidați în acest an, din cauza unei stagiuni marcate de accidentări, Dembélé, la 28 de ani, a devenit marele favorit, într-o listă dominată de campionii Europei de la PSG.

Nu mai puțin de nouă jucători ai lui PSG, echipa care a cucerit pentru prima oară Liga Campionilor după un spectaculos 5-0 în finala cu Inter Milano, figurează printre cei 30 de nominalizați: alături de Dembélé, Desire Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha și portarul Gianluigi Donnarumma (transferat ulterior la Manchester City).

Totuși, Dembélé pare să aibă un avantaj decisiv, după un sezon extraordinar în care a umplut golul lăsat la Paris de plecarea lui Kylian Mbappé, înscriind 35 de goluri. Evoluțiile sale au ajutat PSG să reușească și tripla pe plan intern, dar și să ajungă în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

Este frumos să fii printre favoriți, mai ales după un sezon atât de reușit cu PSG. Cred că este adevărat că sunt unul dintre principalii candidați, dar vom vedea ce se va întâmpla, a declarat Dembélé pentru Le Monde.

Datorită reprogramării derby-ului cu Marseille, amânat din cauza furtunilor din sudul Franței, mulți dintre jucătorii lui PSG nu vor putea participa la gală. Dembélé, accidentat, ar putea însă fi prezent.

La doar 18 ani, Lamine Yamal se remarcă deja ca superstar al Barcelonei și este privit drept succesorul lui Messi. Anul trecut a câștigat Trofeul Kopa pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani, după ce a contribuit la câștigarea Euro 2024 cu Spania. În sezonul precedent, a marcat 18 goluri în 55 de meciuri, ajutând Barcelona să câștige campionatul și Cupa Spaniei, deși echipa a fost eliminată în semifinalele Ligii Campionilor de Inter. „Nu visez să câștig un singur Balon de Aur, visez să câștig multe”, a spus recent Yamal.

Bonmatí sau „Leoaicele”?

Spre deosebire de anii trecuți, Balonul de Aur este acordat acum pe baza performanțelor din sezon, și nu pe întreg anul calendaristic. Printre ceilalți candidați notabili se regăsesc Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, dar și tandemul care a dus-o pe Liverpool spre titlul din Premier League, Mohamed Salah și Virgil van Dijk.

Kylian Mbappé și Vinícius Júnior sunt și ei pe listă, la un an după ce Real Madrid a boicotat ceremonia, indignată că brazilianul fusese omis de pe lista finală.

CITEȘTE ȘI – Legenda Barcelonei își ia adio de pe gazon! Busquets a decis să se retragă din fotbal

Voturile pentru Balonul de Aur sunt acordate de un juriu format din jurnaliști din primele 100 de țări din clasamentul FIFA, respectiv din primele 50 pentru categoria feminină.

La fete, câmpul rămâne deschis, deși Aitana Bonmatí speră să reușească tripla istorică. În vârstă de 27 de ani, jucătoarea Barcelonei și a naționalei Spaniei a fost desemnată „jucătoarea turneului” la Euro 2025. Totuși, Spania a pierdut finala cu Anglia la loviturile de departajare, iar Barcelona a cedat trofeul Ligii Campionilor în fața lui Arsenal.

În lipsa unei favorite certe din naționala Angliei, succesul ar putea înclina balanța în favoarea lui Bonmatí sau a colegei sale, Alexia Putellas, de două ori câștigătoare a Balonului de Aur. Printre „Leoaicele” nominalizate se află Lucy Bronze, Hannah Hampton, Alessia Russo, Leah Williamson și Chloe Kelly, autoarea penalty-ului decisiv din finală.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.