Legenda Barcelonei își ia adio de pe gazon! Busquets a decis să se retragă din fotbal

Fostul internațional spaniol se pregătește să își încheie cariera după ultimul sezon la Inter Miami.

Sergio Busquets (37 de ani), unul dintre cei mai importanți mijlocași defensivi din istoria fotbalului, se pregătește să pună punct unei cariere remarcabile. Potrivit presei spaniole, fostul căpitan al Barcelonei își va anunța retragerea la finalul sezonului din Major League Soccer, în noiembrie sau decembrie, în funcție de parcursul echipei Inter Miami în play-off. Decizia ar urma să fie comunicată printr-un videoclip, după modelul din 2023, când și-a luat rămas bun de la clubul catalan, conform jurnaliștilor de la COPE.

Busquets a debutat în 2008 la prima echipă a Barcelonei, sub comanda lui Pep Guardiola, după ce s-a format în celebra academie La Masia. În următorii 15 ani, a devenit un jucător esențial la mijlocul terenului și unul dintre simbolurile clubului. Cu 722 de partide disputate, este al treilea cel mai utilizat fotbalist din istoria grupării blaugrana, fiind depășit doar de Lionel Messi și Xavi Hernandez.

În tricoul Barcelonei, Busquets a cucerit 32 de trofee, contribuind decisiv la perioada de glorie a clubului. Palmaresul său include 3 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei, 9 titluri La Liga, 7 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei și 3 Campionate Mondiale ale cluburilor.

O carieră completă la club și națională

Rolul său nu s-a limitat doar la nivel de club. Pentru naționala Spaniei, Sergio Busquets a adunat 143 de selecții și două goluri, fiind parte din „Generația de Aur” care a scris istorie între 2008 și 2012. Sub tricoul „La Roja”, a cucerit Campionatul Mondial din 2010 și Campionatul European din 2012, consolidându-și locul printre cei mai respectați mijlocași ai epocii.

După despărțirea de Barcelona, mijlocașul a continuat cariera în MLS, la Inter Miami, unde s-a reunit cu foștii colegi Lionel Messi, Luis Suárez și Jordi Alba. În actualul sezon de campionat american, Busquets a bifat 27 de apariții și a oferit 7 pase decisive, confirmând că experiența și inteligența sa tactică rămân atuuri importante pentru echipă.

În prezent cotat la 1,5 milioane de euro, Busquets se află la finalul unui drum spectaculos. Rămâne de văzut dacă viitorul său se va lega de o carieră de antrenor sau de un rol administrativ, posibil chiar la clubul său de suflet, FC Barcelona, unde ar putea reveni ca ambasador sau într-o funcție tehnică.

