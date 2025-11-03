VIDEO. Cursă contra cronometru: muncitor prins sub dărâmături după prăbușirea unui turn în Roma

Un turn medieval din centrul Romei, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial luni, iar autoritățile cred că un muncitor este prins în viață sub dărâmături, notează AFP.

Tragedie în Roma

O parte a clădirii Torre dei Conti s-a prăbușit puțin după ora 11:30 (10:30 GMT), împrăștiind moloz pe stradă și ridicând un nor dens de praf alb în aer.

Situația este foarte complexă pentru pompieri, deoarece în interior se află o persoană prinsă, a declarat prefectul Romei, Lamberto Giannini, reporterilor.

Există indicii — nu știm în ce stare se află — dar există semne că este încă în viață, a adăugat el.

Turnul se află într-o zonă aglomerată, în apropierea Forului Imperial și a Colosseumului, principalul obiectiv turistic al Italiei.

Trei muncitori aflați în interiorul turnului au fost evacuați, unul dintre ei fiind transportat la spital în stare critică, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru AFP.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, și ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, au fost prezenți la fața locului, în timp ce pompierii delimitau zona și țineau publicul la distanță.

O a doua prăbușire parțială, survenită la aproximativ o oră și jumătate după prima, a ridicat un nou nor de praf.

După prima prăbușire, pompierii au reușit să instaleze o formă de protecție în jurul bărbatului prins sub dărâmături, astfel că, la a doua prăbușire, acesta a fost protejat, a explicat Giannini.

Cu praful încă în aer, pompierii au folosit macarale pentru a ajunge la ferestrele turnului, în timp ce o dronă a fost introdusă printr-o altă deschidere pentru inspecție.

Un jurnalist AFP a observat sosirea unor echipe specializate de căutare și salvare.

Unul dintre muncitorii aflați în interior în momentul primei prăbușiri a declarat pentru AFP că a scăpat sărind de pe un balcon.

Nu era sigur. Vreau doar să plec acasă, a spus bărbatul, acoperit de praf alb pe uniforma sa, care s-a prezentat drept Ottaviano, în vârstă de 67 de ani.

Torre dei Conti, datând din secolul al XIII-lea timpuriu, era în curs de restaurare cu fonduri europene.

Prefectul Giannini a transmis că operațiunea de salvare va fi lungă și dificilă.

Va fi o intervenție de durată, pentru că trebuie să încercăm să salvăm persoana, dar și să reducem… riscurile enorme la care sunt expuși cei care desfășoară operațiunea de salvare. Sperăm într-un rezultat bun, dar nu va fi ușor, a spus el.

