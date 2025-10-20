Într-un interviu difuzat duminică, 19 octombrie 2025 președintele american Donald Trump a declarat că nu este încă pregătit să trimită Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

„Trebuie să ne amintim un lucru. Avem nevoie și noi de ele. Nu putem să dăm toate armele noastre Ucrainei”, a spus Trump în emisiunea Sunday Morning Futures de la Fox News, prezentată de Maria Bartiromo.

În același interviu, Trump a amenințat că va trimite trupe la San Francisco, într-o mișcare prin care pare să urmărească extinderea prezenței armatei americane în orașe aflate sub controlul democraților.

CONTEXT

Zelenski a spus că Putin este mai puternic decât Hamas și a făcut apel la mai multă presiune din partea lui Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, afirmând că liderul rus este „mai puternic decât Hamas”, într-un interviu difuzat duminică de postul NBC.

Întrebat în cadrul emisiunii „Meet the Press” dacă Trump ar trebui să adopte o atitudine mai dură față de Putin, după ce a intermediat armistițiul din Gaza, Zelenski a răspuns în engleză:

„Da, și chiar mai mult, pentru că Putin este ceva similar, dar mai puternic decât Hamas. Este un război mai mare, iar el conduce a doua armată a lumii.”

El a adăugat: „De aceea este nevoie de mai multă presiune.”

Interviul a fost difuzat după ce Zelenski s-a întors dintr-o vizită la Washington, unde nu a reușit să obțină livrarea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă, după ce ceruse timp de mai multe săptămâni trimiterea acestor rachete, sperând să profite de frustrarea crescândă a președintelui american față de Putin, după un summit fără rezultate în Alaska.

Însă liderul ucrainean a plecat cu mâinile goale, în condițiile în care Trump urmărește un nou succes diplomatic după acordul de pace din Gaza semnat săptămâna trecută.

În interviu, Zelenski a mai spus că Ucraina ar trebui să fie inclusă în viitoarele discuții de la Budapesta, planificate între Trump și Putin.

„Dacă vrem cu adevărat o pace justă și durabilă, avem nevoie de ambele părți ale acestei tragedii”, a declarat el. „Da, el (Putin) este un ocupant, dar Ucraina suferă și luptă. Și, desigur, cum pot exista înțelegeri despre noi fără noi?”

Însă, într-un interviu difuzat la scurt timp după cel al lui Zelenski, Trump a reafirmat că nu este pregătit să trimită arme Ucrainei.

Moscova și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate, în condițiile apropierii iernii.

Sursa: AFP – Washington, 19 octombrie 2025