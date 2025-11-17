VIDEO. Coreea de Sud propune primele discuții militare cu Coreea de Nord după mai mulți ani

Coreea de Sud a propus luni organizarea unor discuții cu Phenianul pentru a evita ciocnirile de la frontieră, prima astfel de ofertă în șapte ani, în contextul în care Seul caută să reducă tensiunile militare cu Nordul înarmat nuclear, scrie AFP.

Kim Hong-cheol, vice-ministrul pentru politica națională de apărare, a declarat într-o conferință de presă că aceste canale militare directe între cele două părți pot ajuta la prevenirea unei escaladări, invocând incursiunile recente ale trupelor nord-coreene.

Pentru a preveni ciocnirile accidentale și a diminua tensiunile militare, armata noastră propune oficial ca cele două părți să organizeze discuții militare inter-coreene pentru a stabili o linie de referință clară pentru MDL, a spus Kim, referindu-se la linia de demarcație militară de la graniță.

Seul și Phenianul rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război, deoarece Acordul de Armistițiu din 1953, care a oprit conflictul dintre ele, nu a fost urmat niciodată de un tratat de pace.

MDL se află în interiorul Zonei Demilitarizate (DMZ), o zonă tampon de patru kilometri lățime care se întinde pe 250 de kilometri de-a lungul peninsulei coreene.

Kim a menționat că soldați nord-coreeni au trecut repetat linia de demarcație „în timp ce instalau drumuri tactice, garduri și mine”. Trupele sud-coreene au tras focuri de avertizare și au transmis mesaje pentru a-i determina pe nord-coreeni să se retragă.

Propunerea de discuții militare vine după oferta președintelui sud-coreean Lee Jae Myung de a avea discuții mai largi cu Nordul fără condiții prealabile, o schimbare radicală față de postura belicoasă a predecesorului său conservator.

De la preluarea mandatului în iunie, Lee a făcut mai mulți pași pentru reducerea tensiunilor, inclusiv înlăturarea difuzoarelor de propagandă de-a lungul frontierei și interzicerea lansării de pliante anti-Pyongyang.

Phenianul nu a răspuns încă acestor gesturi. Dacă va accepta propunerea recentă, aceasta va marca primele discuții militare între cele două țări din 2018.

Problemele de la frontieră

Kim a explicat că incursiunile recente ale trupelor nord-coreene au survenit din cauza „pierderii multor marcaje MDL” instalate conform acordului din 1953, la încheierea Războiului Coreean. Aceasta a dus la „percepții diferite ale graniței în anumite zone, crescând riscul de ciocniri”.

Nordul a încălcat linia de frontieră de aproximativ 10 ori în acest an, potrivit Ministerului Apărării de la Seul. Un oficial al ministerului, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a precizat că s-au făcut încercări de reparare a marcajelor liniei de demarcație, dar acestea au rămas blocate timp de peste 50 de ani.

În 1973, în timpul lucrărilor de întreținere a marcajelor MDL de către Comandamentul Națiunilor Unite, forțele nord-coreene au deschis focul, iar întreținerea a fost suspendată de atunci, a spus oficialul.

Eforturile lui Lee de a relansa dialogul cu Phenianul marchează o ruptură față de politica dură a fostului președinte Yoon Suk Yeol, care a condus Coreea de Nord mai aproape de Moscova după invazia Rusiei în Ucraina.

Relațiile inter-coreene se aflau la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani, cele două țări angajându-se într-un război de propagandă în 2024. Nordul a trimis mii de baloane cu gunoi spre sud, ca răspuns la baloanele de propagandă lansate de activiști sud-coreeni.

Politica agresivă a lui Yoon a fost întreruptă după ce acesta a fost demis din funcție pentru declararea stării de urgență în decembrie, ceea ce a dus la alegerile prezidențiale anticipate din iunie, câștigate de Lee.

