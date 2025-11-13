VIDEO. Frunzele de toamnă apar în Phenian, Coreea de Nord

Frunzele galbene de ginkgo sunt în plină splendoare pe străzile capitalei nord-coreene, Phenian, potrivit AFP.
Pe măsură ce toamna înaintează, peisajul urban al Phenianului se transformă într-o paletă caldă de nuanțe aurii și portocalii, oferind un contrast surprinzător cu arhitectura impunătoare și străzile largi ale capitalei.
Localnicii și vizitatorii se bucură de frumusețea naturală a sezonului, în timp ce frunzele căzute creează covoare luminoase pe trotuare și alei.
