Un general israelian crede că regimul iranian va supraviețui protestelor

Un analist de top, general israelian al serviciilor secrete, a declarat luni (5 decembrie) că regimul clerical iranian ar putea supraviețui protestelor care au măturat țara timp de săptămâni și a prezis că vor rămâne la putere pentru anii următori.

„Regimul represiv iranian va reuși, se pare, să supraviețuiască acestor proteste. A construit instrumente foarte, foarte puternice pentru a face față unor astfel de proteste”, a declarat generalul de brigadă Amit Saar pentru grupul informațiilor militare din Institutul Gazit.

Un general israelian spune despre regimul iranian că va supraviețui, dar motivele pentru aceste proteste vor exista și în anii următori



„Dar cred că, chiar dacă aceste proteste vor scădea, motivele (pentru ele) vor rămâne și, astfel, regimul iranian are o problemă pentru anii următori”, potrivit Reuters.

Protestele din Iran reprezintă fapte infracționale, susține regimul de la Teheran

Regimul de la Teheran afirmă că protestele din Iran, generate de moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani, constituie „fapte infracționale” și, din acest motiv, aceste proteste ar fi ilegale.

Punctul de vedere al guvernului Iranului este prezentat într-un document difuzat la Teheran de Înaltul Consiliu pentru Drepturile Omului. Documentul este intitulat „Report of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on the Major Damages Inflicted Upon Public & Private Properties Following Violent Riots”. Acest document a fost transmis „României libere” de Ambasada Iranului la București.

„Faptele infracționale întreprinse de revoltați pentru a produce pagube semnificative proprietății publice și private constituie o încălcare a dreptului la proprietate, a dreptului la libertate, de circulație, dreptul la siguranță și securitate, dreptul la muncă, dreptul la sănătate fizică și psihică, dreptul de a beneficia de servicii publice, printre alte drepturi. Este evident că, în împrejurări de asemenea natură, oamenii legii sunt obligați să implementeze măsurile legale corespunzătoare în îndeplinirea atribuțiilor legale care le sunt atribuite, astfel încât să mențină și să asigure siguranța și securitatea, precum și ordinea publică”, susține regimul de la Teheran.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!