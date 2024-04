Recentele dezvăluiri din presă, generate de denunțul spontan al omului de afaceri Cătălin Hideg împotriva unei prestigioase case de avocatură din România, precum și acuzațiile aduse la adresa a doi generali SRI pensionați, au provocat valuri de uimire.

România Liberă pune sub microscop motivele și consecințele acestui denunț, aducând la suprafață complexitatea scandalului.

Cătălin Hideg, captură ecran Realitatea Plus

Anca Alexandrescu, realizatoarea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus este: fosta soție a lui Dan Andronic (patronul EVZ și Capital), consilieră PR mufată la stat începând cu anii 1996 – PDSR, PSD, Adrian Năstase (2004 -2009), Sorin Oprescu (2009- 2012), Victor Ponta (2013-2015) Fondul Roman de Contragarantare – FGC (2015-2016) Rompetrol (2016-2017), Liviu Dragnea (2018-2019) Realitatea Plus (2020 – până în prezent)

Condamnarea lui Cătălin Hideg

Omul de afaceri a fost condamnat de Tribunalul București în luna februarie 2024, într-un proces semnificativ – primul condus de Parchetul European (EPPO) în România. Agerpres relatează faptele astfel:

”Cătălin Hideg, proprietarul Sanimed International, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru fals în documente și spălare de bani, într-un caz legat de o fraudă cu fonduri europene de trei milioane de euro.

Concomitent, compania Sanimed International a fost sancționată cu o amendă de 500.000 lei și suspendarea activității unui punct de lucru pe trei luni.

Mai mult, instanța a decis ca Hideg și firma Sanimed International Impex SRL să restituie Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene suma de 14.440.459 lei.

Investigația EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, a relevat că Hideg și compania Sanimed au obținut fraudulos fonduri pentru un centru de cercetare-dezvoltare medicală.

Aflat în complicitate cu Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei firme spaniole, Hideg a prezentat declarații false pentru a câștiga o licitație, declarând nerespectarea condițiilor legale de transparență și concurență. După obținerea fondurilor, banii au fost transferați prin mai multe companii, inclusiv din Cipru și Portugalia, revenind în final în România cu documente false pentru a justifica prețuri supraevaluate.”

Implicații Internaționale: Afacerile lui Cătălin Hideg și Umbra Turciei

Cătălin Hideg a intrat în vizorul opiniei publice când o companie deținută de el a comercializat către guvernul român măști de protecție la prețuri considerabil majorate în perioada pandemiei. Surprinzător, această firmă era specializată în distribuția de băuturi alcoolice și alimente, nu în echipamente medicale.

Un interviu acordat postului Realitatea Plus dezvăluie detalii despre modul în care Hideg a obținut acest contract controversat:

C.H.: ”Mi-au făcut imaginea în presă harcea-parcea. Pentru că am adus în exclusivitate, am fost singura persoană care a reușit să încheie un contract cu statul turc și guvernul Erdogan pentru a aduce 2 milioane de măști.

A.A.: Mai aveți o problemă și cu măștile?

C.H.: În martie am fost în Turcia și după două săptămâni am reușit să închei contractul.”

Hideg susține că a încheiat acest contract prin relații directe cu comunitatea turcă din România și datorită sprijinului lui Tamer Atalay, președintele Camerei de Comerț Turco-Române, lansând acuzații voalate că Victor Ponta ar fi avut interese contrare:

”După ce în spațiul public a apărut informația că Guvernul României a încheiat un contract în valoare de 12 milioane de euro cu firma Romwine & Cofee, pentru livrarea a aproape două milioane de măști de protecție, aduse din Turcia, Cătălin Hideg, patronul companiei SANIMED, care s-ar afla, de fapt, în spatele tranzacției a oferit în exclusivitate pentru B1.RO detalii despre acest contract.

Pentru că unul dintre cei mai aprigi critici ai contractului a fost Victor Ponta, Cătălin Hideg a explicat că, de fapt, nu a primit niciun ban de la statul român și i-a cerut fostului premier să își ceară scuze, acuzându-l la rândul său că a lansat această campanie împotriva sa.

“Așa că domnul Ponta care a aruncat această petardă în presa românească, mi-aș dori să își ceară scuze. Firma nu a încasat niciun leu, nu a încasat nici 11 milioane de euro de la nimeni pentru că nu s-a livrat decât 100.000 de măști din cele aproape 1.700.000 contractate. Nici măcar banii pe marfa livrată nu i-am primit. Nu mai vorbim de ajutorul pe care trebuia să mi-l dea ca să plătim avansul turcilor. L-am plătit noi, peste 2 milioane de euro din banii companiei noastre, a SANIMED-ului, avans firmei turcești. Am primit autorizare în Turcia, în regim de excepție pentru România. Suntem nebuni la cap?! Continuăm să jignim niște oameni care au muncit. Eu am stat șapte zile acolo, m-am culcat numai la două-trei noaptea. Eram numai între fabrici, cabinete de avocați, ministere ca să luăm aprobare. Dacă am făcut ceva rău să îmi spuneți că eu chiar nu mai fac nimic!”, a mai spus omul de afaceri”, a precizat Cătălin Hideg pentru B1.RO. (Vezi AICI detalii).

În ceea ce privește firma Romwine & Cofee, omul de afaceri a precizat că a trebuit să apeleze la o altă companie mai mică pentru a câștiga contractul, în condițiile în care nu a încasat de la statul român niciun ban pentru alte înțelegeri contractuale, ceea ce l-a făcut să întârzie plata TVA-ului.”

Victor Ponta, pe de altă parte, este cunoscut pentru legăturile sale cu elita puterii din Turcia prin firma sa de consultanță, VP Project Advisers. Contactat de România Liberă, Ponta a negat cunoașterea lui Hideg sau orice conexiune comercială între ei.”

Confruntarea cu Structurile de Securitate

Interviul oferit de Hideg reflectă o față mai întunecată a afacerilor efemere care exploatează resursele statului. Detaliile suplimentare furnizate de un blog politic sugerează acuzații de corupție la nivel înalt în SRI.

Interviul acordat postului Realitatea Plus de către Hideg a aruncat în lumina reflectoarelor oamenii de afaceri care și-au construit averi rapide pe seama statului român. Totuși, fără subtilitățile furnizate de „blogul” lui Bogdan Tiberiu Iacob de pe inpolitics.ro nu am fi putut constata că scandalul are rădăcini mai adânci.

Ex Șeful Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu al cărui frate, Gabriel Predoiu fost dat afară din SRI și care este asociat cu fiul lui Dragnea, Valentin Dragnea. Același frate al ex șefului SIE este amantul fostei soții a lui Dan Adamescu, Carmen Palade încă din perioada când aceasta era soția lui Dan Adamescu(cei doi având și o relație profesională prin societatea SP Investment Consultants SRL deținută de Gabriel Predoiu împreună cu avocații Lorena Stoian și Petronel Dobrică SPI)

Dezvăluirile articolelor publicate pe acest site în susținerea lui Hideg indică legătura acestui scandal cu ex-șeful SIE, actual politician PLAN, Silviu Predoiu:

Serviciul Român de Informații (SRI) se confruntă cu provocări legislative, operând în absența unei conduceri civile. În prezent, SRI este condus de trei generali operaționali, dintre care doi sunt asociați cu era Coldea – generalul Ciocârlan și generalul Bizadea. Aceste detalii au fost publicate în articolul din 17 aprilie 2023, care coincide cu perioada denunțului lui Hideg la DNA și reproduce o declarație critică față de președintele Iohannis emisă de fostul șef SIE, Silviu Predoiu. Există afirmații care sugerează corupția unor generali SRI, exemplificate printr-o relatare despre un general francez corupt, cu trimitere din nou la critica adresată SRI de Predoiu.

Faptul că patronul român, cel mai mufat la stat, după cum afirmă chiar el în interviul de la B1tv a ajuns să-și caute ”fixeri” în justiție nu denotă decât corupția putredă, nestârpită a mufaților care vor să mențină justiția din România într-un instrument politico – mafiot.

Lipsa crasă de un minim de educație și dorința puternică de a da tunuri nestingheriți de nicio instituție o descoperim chiar în înregistrările orchestrate de Anca Alexandrescu pentru Realitatea Plus.

Cuvinte precum ”grasule”, ”p…..”, ”P…. Spătaru”, ”frățioare” și ”să mă rezolve” indică fără echivoc caracterul celor în a căror buzunare se scurg sutele de milioane ale statului român. Oricât am vrea să credem că domnul Hideg este un biet afacerist român, discuțiile acestea îl trădează:

”HIDEG: Nu mai știu cum să scot cămașa, frățioare.

TOCACI: Mă mai gândesc și eu.

HIDEG: Foarte nasol, să știi.

TOCACI: Mda.

HIDEG: Tu ziceai că reușești să vorbești cu ăsta..

TOCACI: Cu cine?

HIDEG: Cu generalul ăsta.

TOCACI: Eu am tot cerut să vorbesc cu el, tu nu vezi că nu a vrut? Ce vrei să-i fac?

HIDEG: Nu reușește să se vadă cu tine..

TOCACI: Nu.

HIDEG: Nu vrea sau nu ai, nu are cum?”

Motivațiile care l-au determinat pe Hideg să înregistreze conversații sub acoperire și să declare că „are încredere în DNA”, trecând de la acuzațiile de dosar politic fabricat de DNA/EPPO la vânarea generalilor SRI, rămân neclare. În timp ce anumite surse din presă sugerează că situația ar putea fi interpretată ca o intimidare a judecătorilor care nu se conformează anumitor interese, România Liberă nu a reușit să confirme aceste speculații. Direcția Națională Anticorupție a informat publicația că, începând cu luna octombrie 2018, nu mai are atribuțiile de a investiga presupuse infracțiuni de corupție sau similare săvârșite de magistrați. Suplimentar, la solicitarea României Libere de a identifica procurorul responsabil cu cazul denunțului lui Hideg, DNA a comunicat că aceasta excedă prevederilor Legii 544/2001 referitoare la liberul acces la informații de interes public.

În paralel, fostul premier Victor Ponta a negat orice formă de colaborare între firma sa de consultanță, VP Project Advisers SRL, și fostul șef SIE, Silviu Predoiu, precizând că „La VP Project Advisers SRL nu au fost și nu sunt acționari, angajați sau parteneri persoane cu numele Predoiu.”

Domnul Cătălin Hideg nu a răspuns, până la închiderea ediție RL întrebărilor adresate de cotidianul nostru.

Așteptăm, în continuare, pe adresa redactie@românialiberă.ro răspunsurile la întrebările adresate.