„Amenințarea Chinei continuă să se extindă”, afirmă ministrul de externe al Taiwanului

De către
Alexandru Stancu
-
0
30

Beijing folosește Taiwanul ca pretext pentru a-și extinde sfera de influență, a declarat ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, în timpul unei conferințe de presă, adăugând că „să închidem ochii nu face ca amenințarea să dispară”, notează AFP.

