Activiștii LGBT protestează la Muzeul FIFA înainte de Cupa Mondială

Câteva zeci de persoane, activiștii LGBT, au protestat la Muzeul FIFA din Zurich marți (8 noiembrie) pentru a face presiuni pentru drepturile comunității LGBT+ înainte de Cupa Mondială găzduită de statul din Golf, Qatar.



Unii jucători de fotbal și-au exprimat îngrijorarea cu privire la drepturile fanilor care călătoresc la eveniment, în special persoanele și femeile LGBT+, grupurile pentru drepturi spunând că legile din Qatar sunt discriminatoare și împotriva acestora.

Activiștii LGBT sunt la Muzeul FIFA și iau apărarea fanilor LGBT+ care vor fi prezenți la Cupa Mondială din Qatar



Grupul All Out care a organizat protestul a declarat că demonstrația are ca scop „să se asigure că FIFA și Qatar știu că lumea urmărește și că cetățenii din întreaga lume se așteaptă la acțiune”.

Peste 100 de mii de persoane au participat la parada pentru drepturile LGBTQ+ la Viena

Comunitatea LGBTQ+ din Austria a ieșit în forță pe străzile Vienei. Peste 100.000 de persoane au participat la parada anuală a gay-ilor, potrivit poliției locale.

Soarele și restricțiile minime ale COVID-19 au creat o atmosferă relaxată în jurul Primăriei, unde participanții, unii îmbrăcați în costume colorate, s-au adunat pentru Parada Curcubeului prin centrul istoric al orașului.

„Motivul pentru care sunt aici este foarte clar”, a declarat participantul la paradă, Walter. „Ar trebui să se protejeze drepturile celor care iubesc și își trăiesc dragostea în societate altfel decât am putea noi.”

Organizatorii celei de-a 22-a ediții a Paradei Curcubeului de la Viena au anunțat că se așteaptă ca până la 220.000 de persoane să ia parte la marș.

