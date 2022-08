Un fotbalist de la Newcastle îi oferă unui fan norocos un ceas Rolex în valoare de mii de euro

Fotbalistul Allan Saint-Maximin, i-a dăruit unui fan norocos de la Newcastle un ceas Rolex după victoria cu Nottingham Forest de sâmbătă.

Oamenii lui Eddie Howe au început perfect sezonul din Premier League cu o victorie cu 2-0 pe St James’ Park, notează The Sun.

Saint-Maximin, în vârstă de 25 de ani, a dat tot ce-a avut mai bun împotriva lui Forest, “hipnotizând” linia de fund a nou-promovatei.

La ieșirea de pe stadion, francezul a scos un ceas Rolex strălucitor și l-a înmânat unui fan care a rămas uimit.

A fost un gest cu adevărat uluitor, pe care Steve Dutton, suporterul norocos, nu l-a putut crede.

El i-a mulțumit sincer lui Saint-Maximin și i-a strâns mâna, înainte de a se adresa ulterior pe rețelele de socializare.

El a spus: „Eu am fost persoana care a primit cadou ceasul de la ASM, am rămas total fără cuvinte. Am crezut că vine să semneze autografe și să facă poze cu copiii. Sunt încă în stare de șoc, nu pot să-i mulțumesc îndeajuns lui @asaintmaximin”.

Saint-Maximin a distribuit, de asemenea, clipul în care oferă ceasul și a adăugat: „Acestea sunt valorile comunității Helios. Cu sprijinul masiv pe care mi-l acordați tot timpul, vă ofer aceste atenții mici pentru a vă mulțumi.”

Dutton nu este primul fan al lui Newcastle care primește un astfel de cadou.

În noiembrie, atacantul i-a oferit suporterului Magpies Michael Urwin un TAG Heuer Aquaracer de 2.000 de lire sterline.

Echipa Newcastle a lui Howe va încerca să-și continue începutul pozitiv al campaniei când se va deplasa la Brighton în acest weekend.

