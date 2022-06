Serena Williams nu trebuie să câștige un al 24-lea Grand Slam pentru a fi „cea mai bună din toate timpurile”, spune o legendă a tenisului

Serena Williams s-a întors. De 23 de ori campioană de Grand Slam, aceasta revine marți pe teren pentru primul său meci de simplu după un an întreg de pauză. Și chiar dacă intră la Wimbledon prin intermediul unui wild card, Williams a spus clar că se află acolo cu un singur obiectiv: Numărul 24.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1540699766560067584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540699766560067584%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.insider.com%2Fserena-williams-24th-grand-slam-title-unnecessary-for-legacy-2022-6

De când a revenit din concediul de maternitate, în 2018, Williams a fost în căutarea celui de-al 24-lea titlu. În ciuda a patru prezențe în finală în anii care au trecut de atunci, ea încă nu a reușit să egaleze recordul de lungă durată al lui Margaret Court pentru cele mai multe victorii de Grand Slam din istoria sportului.

Dar, potrivit unei legende a tenisului, Williams nu mai are nevoie de alte victorii pentru a-și consolida moștenirea. Tracy Austin, dublă campioană de Grand Slam – cea mai tânără femeie care a câștigat vreodată US Open și cea mai tânără persoană inclusă în Hall of Fame-ul tenisului – spune că septupla campioană de la Wimbledon ar trebui să se simtă „complet împlinită cu ceea ce a făcut” de-a lungul carierei sale ilustre, indiferent de numărul final de Grand Slam-uri.

„Nu mi-aș dori nimic mai mult decât ca Serena să o egaleze pe Margaret Court sau chiar să o depășească”, a declarat Austin pentru Insider. „Dar cred că, chiar și fără aceste cifre, Serena va fi considerată cea mai bună din toate timpurile”.

„Ești cea mai bună din toate timpurile. Nu-ți face griji în legătură cu asta, oricând poți să te retragi”.

Austin a citat mai mult decât recordul incredibil al lui Williams la simplu. Pe lângă cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu, Williams a câștigat 14 turnee majore la dublu alături de sora ei mai mare, Venus, precum și două titluri la dublu mixt cu belarusul Max Mirnyi.

Și, dincolo de faptul că „a câștigat totul”, Williams și-a construit o familie – inclusiv pe soțul ei, Alexis Ohanian, și fiica lor, Olympia – și a făcut „mai mulți bani decât ar putea cheltui vreodată și decât ar putea cheltui nepoții ei”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!