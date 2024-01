Șoc în Premier League! Juergen Klopp și-a anunțat plecarea de la FC Liverpool

După nouă ani petrecuți pe Anfield Road și după ce a cucerit tot ce se putea cu FC Liverpool, antrenorul german Juergen Klopp și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică a formației engleze la finalul acestui sezon.

„Am spus deja asta clubului în luna noiembrie. Pot înţelege că este un şoc pentru multă lume în acest moment, când auzi asta prima oară, dar evident că am explicat asta ori cel puţin am încercat să explic. Iubesc absolut totul despre acest club, iubesc totul despre oraş, iubesc totul despre suporterii noştri, iubesc echipa, iubesc personalul. Iubesc totul. Dar faptul că tot iau această decizie vă arată că sunt convins că este cea pe care trebuie să o iau. Cum să spun, am rămas fără energie. Nu am nicio problemă acum, evident, ştiam deja de mai mult timp că va trebui să o anunţ la un moment dat, dar acum sunt absolut bine. Ştiu că nu pot face treaba din nou şi din nou şi din nou şi din nou. După anii pe care i-am avut împreună şi după tot timpul petrecut împreună şi după toate lucrurile prin care am trecut împreună, a crescut respectul pentru voi, a crescut dragostea pentru voi şi cel puţin vă datorez adevărul – şi acesta este adevărul”, a declarat tehnicianul german într-o conferinţă de presă.

VIDEO. Explicațiile antrenorului german

De-a lungul carierei de antrenor, Klopp a pregătit trei formații: pe Mainz 05 (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015) și FC Liverpool, din 2015 și până în prezent.

La cârma grupării engleze, Klopp a cucerit: un titlu în Premier League (2020), Cupa Angliei (2022), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2019), Cupa Mondială a Cluburilor (2019), Supercupa Angliei (2022) şi Cupa Ligii engleze (2022).

În acest moment, Liverpool este lider în Premier League, cu un avans de cinci puncte faţă de Manchester City, care are un meci mai puţin disputat.

„Cormoranii” s-au calificat deja în finala Ligii Angliei, după ce au eliminat-o pe Fulham în semifinale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!