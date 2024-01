Rapid i-a găsit înlocuitor lui Moldovan! Portarul campioanei en titre va juca în Giulești

După ce l-a cedat pe Horațiu Moldovan la Atletico Madrid, Rapid l-a transferat pe Marian Aioani, goalkeeperul campioanei en titre din Liga 1, Farul Constanţa, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

„Farul Constanţa şi Rapid Bucureşti au ajuns la un acord privind transferul portarului Marian Aioani la formaţia bucureşteană. Transferat la Farul în iunie 2021, Marian Aioani a evoluat în 103 partide pentru echipa noastră în toate competiţiile, fiind unul dintre cei mai importanţi componenţi ai lotului care au adus la Constanţa titlul de campioană în sezonul trecut. Mulţumim, Marian, pentru toate evoluţiile în alb-albastru”, anunţă clubul Farul Constanţa pe site-ul său oficial.

În vârstă de 24 de ani, Aioani a mai evoluat în cariera sa la Chindia Târgovişte, de unde a fost transferat de Farul Constanţa în vara anului 2021.

Suma de transfer se situează în jurul a 400.000 de euro, jumătate față de ce au încasat giuleștenii de la Atletico în schimbul lui Moldovan.

Portarul a acordat şi o primă declaraţie publicată pe pagina oficială de Facebook a noului său club: „Mă bucur că sunt aici şi sper să facem o treabă foarte bună. Am simţit să vin la Rapid. Am simţit că este un proiect bun şi că va fi ceva de succes, că acesta este drumul cel bun pentru mine. Am vorbit chiar de dimineaţă cu Horaţiu, mi-a urat succes! Suporterii Rapidului sunt foarte frumoşi, de fiecare dată când joacă în Giuleşti, împing echipa spre victorie şi acesta este un lucru foarte important pentru că trebuie să existe o conexiune între suporteri şi echipă”.

