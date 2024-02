Horațiu Moldovan, egalul Realului. Atletico a remizat pe terenul marii rivale

Atletico Madrid, formația portarului român Horațiu Moldovan, a remizat pe terenul rivalei Real Madrid, scor 1-1, în derby-ul echipelor din capitala Spaniei.

Real a deschis scorul în prima repriză a meciului de pe Santiago Bernabeu, prin Brahim Diaz (20), iar apoi a dominat ostilităţile, dar s-a văzut egalată în extremis, printr-un gol marcat de fostul său jucător Marcos Llorente, în minutul 90+3.

În urma acestui rezultat, Real Madrid a rămas pe prima poziţie a clasamentului, cu un avans de două puncte faţă de Girona, surpriza actualei ediţii din Primera Division, în timp ce Atletico Madrid ocupă poziţia a patra, la zece puncte de lider.

„Nu suntem mulţumiţi, pentru că meritam să câştigăm. Am avut meciuri pe care le-am câştigat în ultimul minut cu reveniri şi am fost foarte fericiţi, aşa că echipa trebuie să fie liniştită pentru că a dat totul. Am obţinut un punct care este bun, rămânem lideri cu un avans de două puncte şi avem o mare oportunitate sâmbătă (când Real va primi vizita formaţiei Girona). Am ieşit din acest meci cu încredere şi calm”, a comentat la final Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid.

