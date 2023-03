Gură de oxigen pentru Dică. „Lanterna roșie” se impune cu Chindia Târgoviște

CS Mioveni a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal.

Formația antrenată de Nicolae Dică s-a impus prin golurile marcate de Bogdan Rusu (34), cu un şut din voleu, la colţul scurt, şi de Mihai Lixandru (90+1), la capătul unui contraatac.

La final, tehnicianul „lanternei roșii” a dezvăluit secretul acestui succes.

„O victorie mare pentru noi. Am întâlnit o echipă cu care ne luptăm pentru a rămâne în Liga 1. Azi nu am făcut o primă repriză bună. Nu am reușit să punem multe probleme. Am avut probleme în apărare. În repriza a doua am schimbat bine. Am obținut o victorie mare. Ne continuăm visul. Noi sperăm în continuare. Pentru meciul de azi am pregătit altfel jocul. Important e ca noi să câștigăm puncte. Dacă obținem rămânerea în Liga 1 e senzațional. Momentan suntem echipa de pe ultimul loc”, a spus Nicolae Dică.

CS Mioveni venea după cinci etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri. Chindia a ajuns şi ea la cinci etape fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri.

