Gică Hagi, după titlul cucerit cu Farul: „Am dovedit că merităm să fim campioni”

După ce și-a condus echipa către al doilea titlu din istorie, Gică Hagi, antrenorul noii campioane a României, Farul Constanța, a declarat că formaţia sa a dovedit că merită să câștige marele trofeu al Ligii 1.

„Au fost cele mai bune echipe, amândouă au fost în formă, au jucat fotbal, niciuna nu şi-a propus să se apere… şi până la urmă am dovedit că merităm să fim campioni. Am întors rezultate cu echipe foarte bune. Azi e o zi frumoasă pentru mine, o să punem în ramă. Toate trofeele sunt mari şi importante. Ăsta de acum e mai mare pentru că e un titlu pentru toată Constanţa, toţi de aici suntem fericiţi şi e super”, a spus Hagi la postul Digi Sport.

Tehnicianul a menţionat că jucătorii săi au făcut nişte greşeli la începutul partidei cu FCSB, când au fost conduşi cu 2-0, însă la acest scor le-a transmis să aibă răbdare pentru că atacând vor reuşi să marcheze şi să câştige.

„Am crezut tot timpul în noi. Nouă ne place să atacăm şi trebuia să atacăm. Le-am zis jucătorilor să aibă răbdare, să venim cu construcţia din spate… şi în seara asta cred că am avut de toate. Asta chiar dacă am început meciul foarte prost. Ştiam că ei au calitate, însă s-au făcut nişte greşeli care ne-au costat la început”, a explicat el.

„Toţi jucătorii sunt fenomenali, fiecare la rândul lui a făcut ce trebuie. Toate meciurile le-am jucat foarte bine, am întors, am marcat multe goluri, avem cele mai multe victorii. Am arătat un fotbal bun şi sunt mândru de ei. Eu ştiam de astă vară că avem o echipă talentată”, a adăugat Gheorghe Hagi.

