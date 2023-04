GALERIE FOTO. Concediată de club, vedetă pe OnlyFans. Madelene Wright s-a reprofilat

Fosta jucătoare de fotbal Madelene Wright și-a găsit rapid o nouă ocupație, după ce a fost concediată de formația britanică Charlton Athletic din cauza vieții extrasportive.

Tânăra de 24 de ani și-a făcut-o cu mâna ei. Aceasta s-a filmat și a postat pe contul de Snapchat mai multe clipuri video în care bea șampanie, deși se afla la volanul unui Range Rover, eveniment ce i-a adus o iminentă și rapidă concediere din partea șefilor de la Charlton Athletic.

Blonda a fost devastată și a crezut că scandalul va lăsa o pată neagră asupra reputației sale, însă realitatea a fost cu totul alta.

„În urma scandalului pe care l-am avut, am crezut că sunt terminată și nu știam cum o să trec peste el. Dar întotdeauna există o nouă zi și un nou început. Fiecare are un trecut pe care nu îl poate schimba. Atâta timp cât înveți din greșelile tale și faci mișcările corecte înainte, există lumină la capătul tunelului”, a spus Madelene pentru The Sun.

Britanica nu a pierdut timpul și s-a reprofilat rapid, profitând din plin de notorietatea căpătată. Cu peste 330 de mii de urmăritori pe contul de Instagram, numeroase branduri au dorit să se asocieze cu imaginea sexy a sportivei.

„În urma a ceea ce s-a întâmplat, s-au deschis o mulțime de uși în diferite industrii, o mulțime de branduri au început să mă caute. Diferite mărci de îmbrăcăminte, companii de bikini și firme de echipament sportiv au vrut să se asocieze cu mine. O firmă chiar mi-a oferit ghete de fotbal. Totul s-a întâmplat imediat, ca și cum o carieră s-ar fi încheiat, în timp ce alta abia începea”, a completat Wright.

În plus, fosta fotbalistă şi-a surprins fanii şi cu o pagină pe binecunoscutul site OnlyFans. Conform dezvăluirilor sale, frumoasa blondă are venituri substanțiale din abonamente, reușind să adune peste 500.000 de lire sterline pe an, câștiguri mai mari decât ale oricărei jucătoare din campionatul englez de fotbal feminin.

Însă Madelene are aspirații mai înalte de atât, dorind să intre în lumea afacerilor. Reflectând asupra modului în care OnlyFans i-a schimbat viața după eșecul în fotbal, britanica a adăugat: „Vreau să-mi încep propria afacere, să devin antreprenor și să mă îndepărtez de stereotip, vreau să fiu privită ca o femeie de afaceri. Principalul țel pentru mine este să intru în imobiliare, lucru pe care mi l-am dorit mereu, încă de când eram fotbalistă. Vreau să construiesc un imperiu”.

