Fotbalistul Tudor Băluță se teme de „teritoriul” Kosovo, nerecunoscut ca stat de România

Fotbalistul Tudor Băluță a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Pristina, că prima reprezentativă a României întâlneşte, vineri, Kosovo, una dintre contracandidatele la calificarea la EURO 2024 şi în consecinţă o victorie ar fi extrem de importantă.

„Kosovo e una dintre contracandidate şi o victorie mâine ar fi extrem de importantă. Eu am încredere în grup şi în ce am pregătit în această perioadă şi îmi doresc ca mâine să obţinem un rezultat bun. Nu ştiu cum vor aborda ei această partidă, dacă vor forţa sau nu. E evident că şi pentru ei e un meci important, însă noi trebuie să ne concentrăm pe noi, pe ce avem noi de făcut. Indiferent de cum vor juca ei sau de aportul suporterilor lor, noi suntem fotbalişti profesionişti, reprezentăm România şi trebuie să ne adaptăm la orice. Evident că ei au jucători de valoare, dar ne uităm la ei ca la o echipă”, a afirmat mijlocaşul.

Băluţă speră ca el şi foştii săi colegi de la naţionala de tineret care atingeau faza semifinalelor la Campionatul European U21 din 2019 să reuşească aceleaşi performanţe şi la prima reprezentativă.

„Pentru noi ar fi o bucurie foarte mare să realizăm şi la prima reprezentativă rezultatele de la tineret. Însă trebuie să o luăm pas cu pas, nu mai suntem copii, acum avem maturitate şi trebuie să arătăm asta când venim la echipa naţională. Aşa că eu spun că avem tot ce ne trebuie pentru a ajunge la turneul final, însă ţine doar de noi să arătăm pe teren”, a adăugat Tudor Băluţă.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, vineri, de la ora 21:45, pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina, selecţionata Kosovo, într-o partidă contând pentru Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. Într-un al doilea meci din aceeaşi grupă, prima reprezentativă va juca împotriva Elveţiei, la 19 iunie (ora 21:45, Swissporarena din Lucerna).

Nu este prima dată când sportivii români au complexe de inferioritate în fața unei echipe pe care doar geopolitica mondială a creat-o acum 15 ani când Kosovo și-a declarat independența.

Kosovo iese în lume din vestiarele sportive. Lecția pe care a oferit-o României la handbal masculin

Ibericii s-au referit la adversara lor din Grupa B a preliminariilor europene ca la ”teritoriul Kosovo”, în condițiile în care Spania nu recunoaște țara cu capitala la Pristina drept stat independent.

”Nu vom face nicio concesie. Dacă nu se respectă regulile UEFA, meciul nu se va disputa. Spania e obligată să ne trateze ca pe ceilalți 54 de membri din Europa. E un mesaj provocator, de neacceptat, din partea spaniolilor”, au transmis kosovarii.

Atât printr-o declarație de presă, cât și pe Twitter, federația a intrat în dispută cu reprezentanții echipei naționale spaniole.

“Vom juca numai în conformitate cu criteriile și reglementările stricte ale UEFA, cu imnul și cu drapelul național, în caz contrar, meciul nu va avea loc“, se mai arată într-o declarație a federației kosovare.

Kosovo și Spania fac parte din Grupa B, alături de Suedia, Grecia și Georgia.

Situația este cu atât mai serioasă pentru faptul că trei dintre echipele din această grupă, Spania, Grecia și Georgia, nu au recunoscut independența Kosovo față de Serbia, proclamată în 2008.

În aceste condiții, publicația Marca scrie că steagul celor din Kosovo nu va putea fi ridicat alături de cel al Spaniei, la jocul care ar urma să se dispute pe 31 martie, la Sevilla. De asemenea, muzica de pe arena La Cartuja nu va putea fi descrisă drept ”imnul Kosovo”.

Potrivit federației sale de fotbal, “Kosovo este un stat național, recunoscut de majoritatea țărilor democratice dezvoltate de pe glob“ și, începând din mai 2016, este membru cu drepturi egale alături de alte țări în cadrul UEFA și FIFA.

FRF explică paradoxul sportiv: FIFA are mai mulți membri decât ONU

Fotbalul nu este despre state, este mai mult decât atât, fotbalul este un fenomen apolitic.

”Un indiciu care ne-ar putea duce la înțelegerea problematicii suvernității naționale versus apartenența la o anumită familie sportivă este acela că FIFA are mai mulți membri decât are ONU. Ceea ce înseamnă că nu există în interiorul familiei fotbalului aceeași abordare ca la nivelul organizațiilor politice internaționale. Principalul deziderat al mișcării fotbalistice este păstrarea integrității, inclusiv față de mișcările politice.”, a transmis, pentru RL, Florin Șari, manager EURO 2020 din partea FRF.

Serbia și Kosovo nu pot face parte din aceeași grupă la competițiile fotbalistice

”Faptul că organizațiile fotbalistice sunt atente inclusiv la chestiuni care ar putea să conducă la conflicte între susținătorii unor echipe, sunt mai multe asemenea situații, nu înseamnă că tratamentul pe care organizațiile fotbalistice îl aplică echipelor naționale sau echipelor reprezentative nu este identic. Adică, în ochii UEFA și FIFA reprezentativa Kosovo are același statut ca reprezentativa României sau a Republicii Moldova, sau Spaniei.

Sunt niște reprezentative care au șanse egale ca toate celelalte reprezentative naționale. Asta e ceea ce contează în lumea fotbalului. Te poți califica și poți ajunge în faze superioare în competiții fotbalistice.

Genul ăsta de discuție în lumea fotbalului nu-și găsește, în formula relației interstatale, rostul. Trebuie să detașăm de politic, de statal, activitatea fotbalistică.

Ceea ce trebuie să ne anime pe toți este cultivarea diversității, prezervarea egalității de șanse între toate formațiunile participante, echipe sportive și categoric o nepolitizare a competiției sportive.

În cazul interzicerii participării Serbiei și Kosovo în aceeași grupă la competițiile fotbalistice nu este neapărat factorul politic, ci riscul izbucnirii unor conflicte între susținători. Este despre suporteri.”, a explicat oficialul FRF.

EURO 2020 se bucură de garanțiile autorităților române în privința unor situații similare ce ar putea apărea.

”Norocul nostru aici, în cazul organizării EURO 2020, în România, noi avem un dialog foarte solid cu autoritățile și pe palierul MAE și MAI și ei sunt alături de noi să ne ofere soluțiile optime pentru administrarea oricărei situații care s-ar putea ivi pe durata desfășurării evenimentului. Iar de lucrul acesta ne-au asigurat și prin reiterarea scrisorilor de garanție și prin rezultatele discuțiilor pe care le-am avut curent cu reprezentanții acestor două instituții ale statului.”, a completat Florin Șari.

România este învinsă la handbal masculin de o echipă reprezentativă pe care nu o recunoaște ca stat

România a jucat duminică al 5-lea meci cu reprezentativa Kosovo la handbal masculin, deși nu recunoaște acest stat.

Naționala de handbal masculin a României a fost învinsă duminică seara, în mod categoric de naționala similară a statului Kosovo, în Sala Polivalentă din București, scor final 25-30 (12-16).

Surpriza s-a produs din nou, în preliminariile pentru calificarea la Campionatul European de handbal masculin din 2022. Reprezentativa Kosovo a învins România și a confirmat că egalul obținut în urmă cu patru zile, în compania naționalei României, nu a fost doar o întâmplare.

Chiar și așa, România era în continuare considerată mare favorită la câștigarea meciului cu Kosovo, din Grupa 8 a preliminariilor. Tricolorii au început bine, având 3-0 chiar în startul partidei. Au menținut însă conducerea pe tabelă doar până la 10-9, fiind ultima dată când s-au aflat în avantaj.

Valon Dedaj, conducătorul de joc al kosovarilor, alături de pivotul Kastriot Jupa, au făcut un joc excelent pe faza de atac, unde românii nu s-au putut apăra în fața unor combinații nu foarte sofisticate, dar bine executate. Cei doi au marcat împreună 16 goluri.

Pe lângă o apărare lipsită de mobilitate și de soluții în fața adversarilor, România a suferit și în poartă, Popescu și Stănescu având o evoluție submediocră, la fel cu jocul defensiv al apărării.

Tricolorii au reușit totuși să recupereze avantajul de 5 goluri (16-21) pe care l-au avut oaspeții în minutul 36, venind la un singur gol (23-24), cu 10 minute înainte de final. Au urmat însă 3 ratări consecutive ale lui Negru, pe fondul forțării jocului cu extremele, în lipsa unor soluții la linia de 9 metri, completate de o ratare de la 7 metri a lui Bujor.

Oaspeții s-au desprins la 24-27 iar handbaliștii români au reușit să mai marcheze o singură dată în ultimele 7 minute de joc, în care Grigoraș a primit un cartonaș roșu direct, pentru lovirea adversarului.

România ia un punct din cele patru considerate de specialiști 100% sigure înainte de această dublă, și se vede în situația teoretică de a rata o calificare facilă la europene, prelungind perioada de 25 de ani de absență de la un turneu final continental.

Mai sunt șanse la calificare, dar România trebuie să câștige cel puțin una din partidele cu Muntenegru și Suedia, dar mai ales pe cea cu Muntenegru. De altfel, românii depind și de celelalte rezultate, atât din grupa 8, cât și din celelalte grupe, în condițiile în care patru din cele mai bine plasate echipe de pe locul 3 se vor califica la rândul lor.

România urmează să joace cu Suedia, pe teren propriu, în 28 aprilie, și cu Muntenegru, în deplasare, pe 2 mai.

