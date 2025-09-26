Europa League: FCSB a trecut cu 1-0 în deplasare de formația olandeză Go Ahead Eagles/ Rezultate spectaculoase în celelalte meciuri

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât și în cupele europene.

FCSB a început avântat și a avut o ocazie bună după o jumătate de minut, prin Alibec (1), al cărui șut din afara careului a fost reținut de portar. Olaru (7) a tras de la circa 20 de metri, dar portarul De Busser a respins. Un minut mai târziu (8), Miculescu a șutat la colțul scurt, însă De Busser s-a remarcat din nou.

Go Ahead Eagles a fost aproape de deschiderea scorului (11), când belgianul Suray a scăpat singur cu Târnovanu, după o eroare a cuplului Ngezana – Graovac, dar goalkeeperul a respins.

FCSB a marcat în min. 13, prin Miculescu, cu un șut plasat din marginea careului, după pasa lui Alibec.

”Roș-albaștrii” au mai avut o situație notabilă prin Cisotti (16), al cărui șut din unghi a fost reținut de portar.

”Vulturii” au dominat clar restul timpului în prima repriză și au avut o serie de ocazii bune. Breum (17) a tras slab din poziție centrală, iar Târnovanu a prins. Târnovanu (18) a avut o intervenție salutară la șutul lui Suray, rămas liber. Portarul campioanei României s-a evidențiat apoi (18) și la șutul lui Deijl de la distanță.

Edvardsen (30) a șutat peste poartă din întoarcere. Suedezul a trimis din voleu peste poartă (39), după o minge respinsă greșit de Ngezana.

FCSB a mai avut o șansă bună în finalul primei reprize, prin Mihai Popescu (41), care a trimis cu capul peste poartă din 5 metri.

În repriza secundă, gazdele și-au creat mai puține ocazii de gol, chiar dacă au menținut presiunea la poarta lui Tătărușanu.

Echipa lui Charalambous a început și partea secundă cu o ocazie, însă portarul a respins șutul din unghi expediat de Olaru (47).

Suray (51) a șutat periculos din marginea careului, dar Alhassan a blocat salvator. Târnovanu s-a mai remarcat o dată (69), la șutul lui Breum la colțul scurt.

Meulensteen (90+1) a șutat pe lângă de la 16 metri.

FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 (0-1)

A marcat: David Miculescu (13).

Deventer, Stadionul De Adelaarshorst

Europa League – prima etapă

Au evoluat echipele:

Go Ahead Eagles: 22. Jari De Busser – 2. Mats Deijl (căpitan), 3. Gerrit Nauber (9. Milan Smit, 46), 4. Joris Kramer, 5. Dean James – 21. Melle Meulensteen (15. Robbin Weijenberg, 90+1), 8. Evert Linthorst (6. Calvin Twigt, 61) – 24. Kenzo Goudmijn (18. Richonell Margaret, 61), 7. Jakob Breum, 17. Mathis Suray (27. Finn Stokkers, 76) – 16. Victor Edvardsen. Antrenor: Melvin Boel.

Rezerve neutilizate: 1. Luca Plogmann, 30. Sven Jansen, 33. Nando Verdoni – 25. Giovanni van Zwam, 26. Julius Dirksen, 29. Askel Adelgaard, 34. Yassir Salah Rahmouni.

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 4. Danijel Graovac, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 12. David Kiki (33. Risto Radunovic, 46) – 42. Baba Alhassan, 18. Malcom Edjouma (10. Florin Tănase, 46) – 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan; 93. Mamadou Thiam, 77), 31. Juri Cisotti – 7. Denis Alibec (9. Daniel Bîrligea, 46). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima – 20. Dennis Politic, 22. Mihai Toma, 28. Alexandru Pantea, 37. Octavian Popescu.

Arbitru: Kristo Tohver; arbitri asistenți: Silver Koiv, Sander Saga; al patrulea oficial: Kevin Kaivoja (toți din Estonia)

Arbitru video: Willy Delajod (Franța); arbitru asistent video: Tiago Martins (Portugalia)

Observator UEFA pentru arbitri: Lassin Isaksen (Feroe); Delegat UEFA: Marc Vouillamoz (Elveția)

Cartonașe galbene: Nauber (40), Tănase (62), Olaru (68), Miculescu (80), Cisotti (81), Alhassan (84), Edvardsen (90+6).

Rezultate:

Miercuri

FC Midtjylland – Sturm Graz 2-0

Au marcat: Oliver Christensen (autogol) 7, Ousmane Diao 89.

PAOK Salonic – Maccabi Tel Aviv 0-0

Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul 3-1

Au marcat: Dion Beljo 21, 51, Monsef Bakrar 90+5, respectiv Sebastian Szymanski 25.

Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow 1-1

Au marcat: Marko Arnautovic 65, respectiv Kelechi Iheanacho 56.

SC Freiburg – FC Basel 2-1

Au marcat: Patrick Osterhage 31, Maximilian Eggestein 57, respectiv Philip Otele 84.

Malmo FF – Ludogoreț Razgrad 1-2

Au marcat: Lasse Berg Johnsen 79, respectiv Petar Stanic 8 – penalty, Eric Bille 23.

OGC Nice – AS Roma 1-2

Au marcat: Terem Moffi 77 – penalty, respectiv Evan Ndicka 52, Gianluca Mancini 55.

Real Betis Sevilla – Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Cedric Bakambu 15, Antony 85, respectiv Igor Jesus 18, 23.

Sporting Braga – Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Fran Navarro 79.

Joi

OSC Lille – Brann Bergen 2-1

Au marcat: Hamza Igamane 54, Olivier Giroud 80, respectiv Saevar Atli Magnusson 60.

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

A marcat: David Miculescu 13.

Aston Villa – Bologna 1-0

A marcat: John McGinn 13.

Ollie Watkins (Villa) a ratat un penalty în min. 68 (a apărat Lukasz Skorupski).

RB Salzburg – FC Porto 0-1

A marcat: William Gomes 90+3.

FC Utrecht – Olympique Lyon 0-1

A marcat: Tanner Tessmann 75.

Ferencvaros TC – Viktoria Plzen 1-1

Au marcat: Aleksandar Pesic 90+4, respectiv Rafiu Durosinmi 16.

Cartonaș roșu: Cebrail Makreckis (Ferencvaros) 38.

Glasgow Rangers – KRC Genk 0-1

A marcat: Hyeon-gyu Oh 55.

Hyeon-gyu Oh a ratat un penalty în min. 45+7 (a apărat Jack Butland).

Cartonaș roșu: Mohammed Diomande (Rangers) 41.

VfB Stuttgart – Celta Vigo 2-1

Au marcat: Badredine Bouanani 51, Bilal El Khannous 68, respectiv Borja Iglesias 87.

Young Boys Berna – Panathinaikos Atena 1-4

Au marcat: Saidy Janko 25, respectiv Karol Swiderski 10, Anass Zaroury 14, 19, 68.

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

