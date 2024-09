De Bruyne, un car de nervi după înfrângerea cu Franța! „Nu pot tolera așa ceva!”

Kevin De Bruyne, mijlocașul ofensiv al Belgiei, a fost profund nemulțumit după ce echipa sa a pierdut meciul din Liga Națiunilor cu Franța, scor 0-2.

Kevin De Bruyne a fost extrem de critic după meciul cu Franța. Mijlocașul a afirmat că unii jucători nu și-au îndeplinit sarcinile.

În urma acestei înfrângeri pe terenul Franței, Belgia se află acum pe locul 3 în grupa 2 din Liga A.

„Da, Franța este mai puternică decât noi. În a doua repriză, când am fost conduși, nu a existat tranziție. Dar nu a fost doar tranziția care nu a fost bună, ci și modul în care am jucat. Unii jucători nu și-au făcut treaba.

Mi-am spus părerea în vestiar la pauză. Când noi nu suntem suficient de buni pentru top, trebuie să dăm absolut tot și eu nu am văzut asta. Pot accepta că nu suntem la fel de buni ca în 2018, am fost primul care a spus asta, dar nu pot tolera modul în care am jucat în seara asta”, a declarat Kevin De Bruyne, conform BBC.

Nici presa din Franța nu a fost indulgentă cu Belgia.

„Linii strânse, un trio de mijlocași muncitori, fără pressing, contraatac și explozii de joc. Echipa Franței și-a regăsit fundamentele pentru a învinge o echipă a Belgiei care s-a stins rapid și a fost prea slabă în apărare. Primele două mingi pe care le-au atins Les Bleus au fost un semn al lucrurilor care vor urma”, a scris L’Equipe.