Emmanuel Macron a avertizat joi că „sportul nu trebuie politizat”, înainte de Mondialul de fotbal din Qatar

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, că „sportul nu trebuie politizat”, în timp ce Mondialul de fotbal din Qatar continuă să fie în centrul unor polemici privind costurile climatice implicate şi situaţia drepturilor omului din această ţară, informează AFP.

„Eu cred că nu trebuie să politizăm sportul. Aceste chestiuni trebuie să le ridicăm atunci atribuim evenimentul”, a afirmat şeful statului francez, anunţând în acelaşi timp că va veni în Qatar dacă echipa Franţei va ajunge în semifinale sau în finală.

Prima Cupă Mondială de fotbal organizată în lumea arabă, care debutează duminică, continuă să genereze polemici, atât în privinţa condiţiilor de viaţă ale muncitorilor locali, impactul asupra mediului din cauza stadioanelor climatizate şi locul femeilor şi minorităţilor LGBTQ+, potrivit spotmedia.ro.

Aceste critici au determinat anumiţi suporteri, mai ales din Europa occidentală, să boicoteze competiţia.

Emmanuel Macron a insistat asupra faptului că „este o idee foarte proastă de a politiza sportul”, reamintind că Parisul va organiza Jocurile Olimpice de vară din 2024.

„Les Bleus” vor începe campania de apărare a titlului mondial pe 22 noiembrie, împotriva Australiei.

Activiștii LGBT protestează la Muzeul FIFA înainte de Cupa Mondială

Câteva zeci de persoane, activiștii LGBT, au protestat la Muzeul FIFA din Zurich marți (8 noiembrie) pentru a face presiuni pentru drepturile comunității LGBT+ înainte de Cupa Mondială găzduită de statul din Golf, Qatar.

Unii jucători de fotbal și-au exprimat îngrijorarea cu privire la drepturile fanilor care călătoresc la eveniment, în special persoanele și femeile LGBT+, grupurile pentru drepturi spunând că legile din Qatar sunt discriminatoare și împotriva acestora.

Activiștii LGBT sunt la Muzeul FIFA și iau apărarea fanilor LGBT+ care vor fi prezenți la Cupa Mondială din Qatar



Grupul All Out care a organizat protestul a declarat că demonstrația are ca scop „să se asigure că FIFA și Qatar știu că lumea urmărește și că cetățenii din întreaga lume se așteaptă la acțiune”.

